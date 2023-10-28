السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس لص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى المنيرة الغربية

حبس لص
حبس لص

أمرت نيابة شمال الجيزة، بـ حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" في المنيرة الغربية.

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فـي مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" في المنيرة الغربية.

وكانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته قرر بارتكابه عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة، مقيم بدائرة القسم "سيئ النية" وتم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حبس عاطل نيابة شمال الجيزة مجال السرقة السيارات المفتاح المصطنع

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