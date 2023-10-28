في بيان رسمي.. نيوكاسل يؤكد إيقاف ساندرو تونالي على خلفية قضية المراهنات

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، أنه تم إيقاف الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب وسط الفريق، عن ممارسة كرة القدم لمدة عشرة أشهر، على خلفية إتهامه في قضية المراهنات، التي أدين بها عندما كان لاعبًا في إي سي ميلان الإيطالي.

وقال نيوكاسل في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "تم إيقاف ساندرو تونالي عن ممارسة كرة القدم التنافسية لمدة عشرة أشهر، اعتبارًا من الجمعة 27 أكتوبر 2023، بعد اتهامات المراهنة غير القانونية من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأضاف النادي في بيانه: "تتضمن عقوبة الاتحاد الإيطالي حظرًا شاملًا لمدة 18 شهرًا، مع تخفيف ثمانية أشهر حيث يشارك اللاعب في خطة علاجية وبرنامج تعليمي في إيطاليا يتكون من 16 التزامًا".

عقوبة الاتحاد الإيطالي

وتابع البيان: "في مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر، تلقى نيوكاسل يونايتد تأكيدًا بأن «فيفا» قد وافق على تطبيق عقوبة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في جميع أنحاء العالم، مما يعني أن ساندرو سيكون مؤهلًا للعودة إلى كرة القدم التنافسية اعتبارًا من الثلاثاء 27 أغسطس 2024.

أكد إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قد أكد يوم أمس الجمعة، أن ناديه لم يتلق أي إخطارًا رسميًا حتى الآن بالعقوبة الخاصة باللاعب الإيطالي ساندرو تونالي.

ويستعد نيوكاسل يونايتد لمواجهة ولفرهامبتون، اليوم السبت، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال هاو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"لم نتلق تأكيدًا رسميًا بعد بشأن الإيقاف، مجرد تصريحات مجرد تكهنات، مضيفا لم نتلق أي شيء من السلطات الإيطالية... هناك فرصة كبيرة أن يكون متاحًا معنا في مباراة ولفرهامبتون".

ويتقاضى اللاعب راتبًا سنويًا في النادي الإنجليزي يصل إلى 8 ملايين يورو، وهو ما سيضطر النادي لدفعه للاعب في مدة إيقافه.

وسبق أن ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، أن تونالي يدرك أنه ارتكب خطأ بالتورط في عمليات المراهنات، مشيرة إلى أنه بدأ التواصل مع طبيب نفسي للتعافي من إدمانه على المقامرة والمراهنات.

وبدأ ساندرو تونالي مسيرته الاحترافية ضمن صفوف نادي بريشكا للشباب، وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل الانتقال للفريق الأول في يناير 2018، ثم انضم لميلان معارًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 وبعد انتهاء الإعارة في صيف 2021 أتم انتقاله لميلان، ولعب له موسمين وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي.