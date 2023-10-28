السبت 28 أكتوبر 2023
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اقتصاد

خبير اقتصادى: البتروكيماويات أحد المحركات الرئيسة لمنتجات الطاقة بمصر

الدكتورة وفاء علي
الدكتورة وفاء علي أستاذة الطاقة

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الطاقة، إن التنمية الاقتصادية تقوم بالأساس على قطاع الطاقة كأحد عناصر القوة الضاربة، ولذلك وضعت مصر استراتيجية متكاملة للطاقة حتى عام ٢٠٣٥ لضمان أمن الطاقة والاستدامة، وهو ما يعاني منه العالم اليوم. 

خبير اقتصادى: البتروكيماويات أحد المحركات الرئيسة لمنتجات الطاقة فى مصر 

وذكرت أستاذ الطاقة أن البتروكيماويات أحد المحركات الرئيسة لمنتجات الطاقة في مصر، كما أنها تساعد بشكل كبير في معرفة التوقعات المحيطة بقطاعات الطاقة وتقييم عوائدها إن كانت إيجابية أم سلبية

وتابعت "علي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صناعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة شهدت طفرة هائلة خلال الفترة الماضية، مما جعلها أحد أهم عوامل الطفرة التي حققها إجمالي صادرات مصر، حيث ارتفعت صادراتها خلال عام 2021 إلى حوالي 6.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 45% عن العام السابق. 

وتضمنت خطة وزارة البترول لمشروعات البتروكيماويات المقبلة مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، والذي يهدف إلى إنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF، باعتماد 245 ألف طن سنويًا من قش الأرز المصري كمادة خام، باستثمارات بقيمة 217 مليون يورو. كما يشمل المشروع إنتاج مشتقات الميثانول، والذي يهدف إلى إنتاج 87 ألف طن سنويًا من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنويًا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF، باعتماد منتجي الميثانول واليوريا المنتجين بشركتي إيميثانكس وموبكو، باستثمارات بقيمة 119 مليون دولار.

والمشروع الثالث هو مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والذي يهدف إلى إنشاء مجمع للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض.

وفي السياق، قال المهندس طارق الملا إن الاهتمام بتوسعة وتطوير وحدات الإنتاج يأتي لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاستيراد من بعض المنتجات، مثل منتج PVC أو البولي فينيل كلورايد الذي يدخل في صناعة المواسير، لافتًا إلى أهمية كبيرة للشركة خلال تنفيذ المشروع القومي "حياة كريمة"، من حيث مساهمتها في توفير هذا المنتج.

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