السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يستقبل سفير مصر لدى باكستان لبحث أوجه التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السفير إيهاب عبدالحميد، سفير مصر لدى جمهورية باكستان بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، أطلع وزير الأوقاف السفير على جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير دوليًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، واستعدادات الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بباكستان سواء في مجال تدريب الأئمة، أم في مجال إيفاد بعض الأئمة والقراء خلال شهر رمضان، أم بتزويد مكتبات باكستان بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.

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وزير الأوقاف لأهالى نويبع وشيوخ قبائل سيناء: أنتم أعمدة هذه الأرض

من جهته، ثمَّن السفير إيهاب عبدالحميد جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف المصرية وإصداراتها في مواجهة الفكر المتطرف. 

وأهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السفير إيهاب عبدالحميد "المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم باللغة الأوردية" وموسوعة الثقافة الإسلامية ونسخًا من مطبوعات الأوقاف العربية والمترجمة.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزارة الأوقاف أكاديمية الأوقاف الدولية شهر رمضان

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