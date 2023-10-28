السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 490 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال سبتمبر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 490 ألف طن من البضائع العامة في موانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطني، وحرصًا من الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية، وتعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات، وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع.

الصادرات 

وأعلنت الهيئة في بيان لها أن الصادرات حققت تداولًا بلغ 335 ألف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت فيها الواردات 155 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 315 ألف طن من البضائع بكمية صادرة قدرها 188 ألف طن بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 ألف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 ألف طن بكمية صادرة قدرها 49 ألف طن بنسبة زيادة 172% على الواردات التي سجلت 18 ألف طن.

بينما شهد ميناء السويس تداول 32 ألف طن من البضائع بكمية صادرة قدرها 22 ألف طن بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن، وتم تصدير 76 ألف طن من الفوسفات من ميناء أبو الغصون والحمراوين.

ووجه اللواء المهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كل الخدمات للسفن المتراكبة على الأرصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق في ذلك، للوصول إلى معدلات التداول العالمية وإنهاء إجراءات الشحن بأسرع وقت ممكن.

ميناء موانئ البحر الأحمر سفينة الصادرات الواردات

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