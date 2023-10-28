"بحوث الصحراء" يحصل على "أيزو جودة المختبرات"

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير منظومة البحث العلمي بالمراكز البحثية لخدمة التنمية الزراعية وتأهيل المعامل البحثية لإجراءالقياسات المعملية طبقا لأحدث المعايير العالمية.

وصرح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بأنه لأول مرة يؤهل المركز لجودة المختبرات 2017 :ISO 17025، حيث تم الاعتماد الدولي لأربعة اختبارات معملية بمعمل صيانة الأراضي التابع لشعبة مصادر المياه والأراضى الصحراوية بمركز بحوث الصحراء من قبل لجنة المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) وفقا لمواصفة جودة المختبرات 2017 :ISO 17025.

وأكد رئيس المركز أهمية هذا الإنجاز الكبير واستمرار مسيرة الاعتماد في معامل المركز تزامنا مع حصول المركز على المواصفة الدولية ISO 9001:2015 منذ عام 2020 وحتى الآن والتسجيل بهيئة الاعتماد الاسترالي JASANZ، مضيفًا أن هذا الإنجاز هو نواة لجودة المختبرات لباقي الاختبارات المعملية لضمان دقة البحوث والدراسات المتحصل عليها.

إشادة بالجهود المبذولة من فريق مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد

وأشاد شوقي بالجهود المبذولة من فريق مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد برئاسة نادية مهدي وهنأهم وتمنى لهم، ولجميع العاملين بالمركز مزيدًا من النجاح والتقدم لخدمة بلدنا الحبيبة مصر.

وكان الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، قد أكد اجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تجديد الاعتماد السنوي للأيزو (17025/2017) من هيئة الاعتماد الوطنية (إيجاك)، وكان قد تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال السادة الخبراء التابعين للإيجاك حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل، وقد اجتاز المعمل تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز.

في ذات السياق، قالت د. هند عبد اللاه إن المعمل حاصل على الاعتماد الدولي في الأيزو (17025/2017)، كما أن المعمل حاصل على الاعتماد في مواصفة الأيزو ISO/IEC 17043-2010 لمقدمي اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية في الأغذية.