السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع
تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره وغريمه التقليدي ريال مدريد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولومبي"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، اليوم السبت، في الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو – إينيجو مارتينيز - بالدي.

خط وسط الملعب: جافي – أوريول روميو - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني قبل قمة الكلاسيكو

- يتواجد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا في المركز الثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

- بينما يتواجد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.

وسيدير اللقاء الحكم خيسوس خيل مانزانو، وسيعاونه جييرمو كوادرا فرنانديز في تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، سيقود مباراته الثالثة بين الناديين، علمًا أنه من أبرز الحكام في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة.

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