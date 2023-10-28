إزالة 150 حالة تعد في بني سويف بإجمالي 7 أفدنة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة.

وأشار إلى ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه والحصول على أعلى إنتاجية للفدان في جميع المحاصيل الزراعية التي تزرع في الأرض الزراعية للمحافظة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية. كما أكد على استمرار جهود ضبط التعديات على الأراضي الزراعية وتوفير الأسمدة والتقاوي من خلال الجمعيات الزراعية، والتواصل المستمر مع المزارعين والاستجابة السريعة لمطالبهم.

مناقشة تقرير وكيل وزارة الزراعة

مناقشة تقرير وكيل وزارة الزراعة، المهندس عماد جنجن، حول الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية خلال الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر الجاري. وتضمن التقرير متابعة أعمال حصاد وبيع محصول القطن المحلي في المحافظة، بالإضافة إلى عقد ندوة إرشادية في مركز بني سويف حول الاستعدادات اللازمة لموسم زراعة محصول القمح، ومتابعة توريد محصول الفول الصويا إلى مركز تجميع شريف باشا، حيث تم توريد حوالي 26 ألف و750 طنًا.

بينما قامت إدارة المكافحة بتنفيذ حملة لضبط السوق المحلي للمبيدات والأسمدة بنطاق المحافظة، فضلًا عن المرور على الزراعات بزمام مراكز ببا وإهناسيا وسمسطا وناصر خلال الفترة المشار إليها، لمتابعة وفحص المحاصيل الصيفية والتوصية بالعلاجات اللازمة، بينما قامت المديرية بتنفيذ المتابعات الميدانية والندوات التوعوية والدورات الإرشادية بعدد من قرى المحافظة لتوعية المزارعين ضمن مبادرة ازرع بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة المحاصيل السكرية بقرى النويرة والشناوية ورياض باشا وبني بخيت، علاوة على تسوية بالليزر لأكثر من 5آلاف فدان، ومتابعة موقف المساحات المتعاقد عليها لتوريد البنجر لمصنعي الفيوم وقنا، حيث تم التعاقد على 34 ألف فدان من إجمالي 34ألف و370فدانًا "مستهدف".

وتضمن التقرير جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 150حالة تعد في المهد، بإجمالي مساحة تزيد عن 7 أفدنة بقرى المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 234 ألف و400، من إجمالي عدد الحائزين 255ألف و308حائزًا.

كما تمت الإشارة إلى قيام إدارة البساتين بحسم عدد من الشكاوى، والمرور على الزراعات البستانية من الفاكهة والخضر النباتات الطبية والعطرية، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول.