الرئيس السيسى: مستعدون لتأهيل جميع المدارس لخدمة الصناعة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة مستعدة لتأهيل جميع المدارس، لتقوم بدورها في خدمة الصناعة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت: "أي مدارس في الخريطة تغطي مناطق صناعية معينة مستعدين نعيد تخصيصها ونؤهلها، ليكون اتحاد الصناعات مسئول عنها، وتوجد أراضي موجودة في المحافظات، وهي الأراضي المستردة، كان عليها تعدي خلال السنوات الماضية، وهو حجم لا بأس به".

وتابع الرئيس السيسي: "ملايين الأمتار، يُمكن أن نعيد تخصيصها للمستثمرين الراغبين في إنشاء المصانع، ونوفر وقت وجهد وتمويل قد يكون غير متاح، لتحقيق قفزة في المجال".