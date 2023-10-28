السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس "نوفا": إنتاج مصنعنا سيغطى احتياجات محطات المياه والصرف الصحى

افتتاح الملتقى الدولى
افتتاح الملتقى الدولى للصناعة

وجه الدكتور أحمد كمال معوض، رئيس مجلس إدارة شركة نوفا للتنمية الصناعية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إتاحة الفرصة لاستعراض الموقف التنفيذي لإنشاء مصنع "نوفا" بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

وقال "معوض"، خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس خلال افتتاح الملتقى الدولي للصناعة، بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، إن المصنع سينتج مكونات ومعدات محطات معالجة الصرف الصحي ومياه الشرب، تحت ترخيص من كبرى الشركات العالمية التي ستصنع بمنتجاتها خارج البلاد لأول مرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة نوفا للتنمية الصناعية أنه تم إنشاء المصنع على مساحة 25 ألف متر مسطح بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية وصلت إلى 500 مليون جنيه كمرحلة أولى، وتم الانتهاء من تنفيذ 90% من الإنشاءات، وتجهيز المصنع بأحدث المعدات اللازمة لتصنيع هذه المنتجات بدقة عالية.

ولفت إلى أن المنتج المحلي سيضاهي المنتجات العالمية في السوق العالمية، لافتًا إلى أن طاقة المصنع في البداية تصل إلى 150 طن شهريًا لمنتجات من الاستالستيل، وعند بدء الإنتاج ستتم تغطية السوق المحلية من محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وهذه المعدات كان يتم استيرادها من الخارج، وكانت تكلف الدولة عملات أجنبية بالملايين.

وأشار إلى أن المصنع يستهدف توفير 30% من إنتاجه لتصديره للأسواق العالمية، وتوفير 300 فرصة عمل مباشرة، ومن المخطط أن يصل إنتاج المصنع وطاقته الإنتاجية إلى 6 أطنان خلال الـ5 سنوات المقبلة.

نوفا السيسي ابدأ

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