33 ألف سائح يصلون مرسى علم والغردقة.. اليوم

يستعد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان، على مدار ساعات اليوم السبت، لاستقبال 165 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات وعواصم أوروبية مختلفة، تُقل على متنها ما يقرب من 33 ألف سائح من جنسيات مختلفة.

ويستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، 123 رحلة طيران دولية تقل على متنها 25 ألف سائح من مختلف الجنسيات، وتصدرت السياحة الأوروبية الأعلى وصولًا بمطار الغردقة.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر قرابة 8 آلاف سائح، قادمين على متن 42 رحلة طيران من مختلف الجنسيات.

153 رحلة طيران أوروبية

ويستعد مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة، لاستقبال 153 رحلة طيران دولية أوروبية تصل على مدار أيام الأسبوع الجاري، حيث تجرى السلطات المختصة بالمطار عملية تسهيل إجراءات الوافدين من الجنسيات المختلفة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة فور وصولهم إلى أرض المهبط.

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية عن أنه من المقرر وصول 153 رحلة طيران دولية أوروبية من عدة دول مختلفة، أكثرها وصولًا من دول: ألمانيا، التشيك، إيطاليا، بولندا، بلجيكا، وهولندا.