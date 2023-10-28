رجال دين بالوادي الجديد: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مقدر من الجميع

قال القس مرقص شفيق، كاهن كنيسة مارجرجس بمركز الداخلة في الوادي الجديد، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وفي حق الأشقاء الفلسطينيون، إنما يحدث في قلوبنا جميعا كمصريين، لأن فلسطين قطعة من قلبنا ولها مكانة كبيرة منذ زمن بعيد، مؤكدا رفض الكنيسة للانتهاكات التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون من الاحتلال الإسرائيلي، مثمنا الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقوف مع الأشقاء والإخوة الفلسطينيين لحل القضية الفلسطينية على أسرع وقت موجه جميع الدول العربية والإسلامية بالوقوف بجوار أشقاء الفلسطينيين الذين يعانون من حرب أبادة من الجانب الإسرائيلي ويديم بشدة حرب الإبادة التي تعرض لها الأخوة الفلسطينيين من قطع الاتصالات وقطع الكهرباء والمياه وعدم دخول الوقود إلى الاراضي الفلسطينية.

القس: ستنتصر غزه رغم كيد الكائدين

وأضاف القس أن القدس عربية وستبقى عربية رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وستنتصر غزه قريبا بإذن الله مثمنا دور الأمم المتحدة حول الاستفتاء الذي جرى لوقف إطلاق النار والذي حاز بالموافقة على مشروع القرار العربي، بشأن وقف إطلاق النار، واعتماد هدنة إنسانية في قطاع غزة والأرض الفلسطينية ووقف الانتهاكات التي يشنها الجانب الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين أن العالم أجمع يجتمع على وقف إطلاق النار وإعطاء هدنة للجانبين ووقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

ندين الاعتداء على الاشقاء الفلسطينيين

فيما قال الشيخ محمد بهلول، مسؤول المجمع الإسلامي بمركز الداخلة، إنما ما يحدث في فلسطين الآن أولى القبلتين ومسرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وثالث الحرمين الشريفين من هدم وقصف وقتل للأبرياء والأطفال والنساء لا يرضاه عقل ولا يرضاه دين ولا ترضاه الإنسانية التي ترفض كل هذه الجرائم الوحشية على الأشقاء في غزه وعلى الأراضي الفلسطينية كما نرفض نزورهم وتهجيرهم من أرضهم مؤكدا أنهم باقون وسينتصرون قريبا بإذن الله.

وأكد بهلول قيام الاحتلال بحصار قطاع غزة ومنع الوقود والكهرباء والمياه والمواد الغذائية والدواء، وأن ما يمارسه الكيان الصهيونى من قتل وتخريب وإرهاب وصمة عار يسطرها التاريخ بأشد عبارات الخزى والعار.

وأشاد بالموقف الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الأزمة ورفضه محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء عندما أعلن أن فلسطين فى القلب وسيناء خط أحمر.