ماذا يحدث في جسمك عند تناول ثمرة تفاح يوميًا؟

يعتبر التفاح واحد من أكثر الفواكة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، فله الكثير من الفوائد التى تنعكس على الجسم عند المداومة على تناوله بشكل أساسي، لذا يجب الحرص على إدخاله ضمن النظام الغذائي الخاص بنا للإستفادة منه.

علاقة التفاح بعدم زيارة طبيب القلب

فوفقا للأبحاث والدراسات العالمية، فأن التفاح يعمل على تقوية الدماغ والقلب، ويساعد في تحسين عملية الهضم ويعمل على تحسين عمل المعدة نظرا لإحتوائه على الألياف الغذائية التي تسهل عملية الهضم، كما يساعد التفاح بصورة كبيرة في علاج آلام المفاصل و الخفقان،و تقليل مستوي الكوليسترول السيء في الجسم، فتشير الأبحاث إلي أن تناول تفاحة واحدة يوميا تساعدك في عدم زيارة طبيب القلب.

ووفقا لما جاء في موقع "health، فأنه يساهم في تنقية الجسم من السموم، إلي جانب ذلك فأن التفاح غني بالفيتامينات أ، ب، ج، ويحتوي على مواد سكرية وبروتين ومواد دهنية و بكتيريا وأحماض عضوية وأملاح معدنية مثل البوتاسيوم و الكالسيوم، و الصوديوم، وكل تلك العناصر لاغنى عنه في تغذيه الخلايا وإنمائها وتقوية العظام وتجديد الخلايا العصبية، يعتبر مصدر مهم لتخليص الجسم من السموم.

ويساعد التفاح في تقوية اللثة والأسنان، ويساعد الأشخاص المصابين الروماتيزم، ويساعد على الهضم، حيث يمنع الإمساك، يقلل الكولسترول في الجسد، يساعد على منع الحموضة، يفيد الحوامل والأجنة حيث يحافظ على المواليد الجدد من الإصابة بالربو، يساعد على الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان، مفيد في أنظمة الحمية المختلفة، ويساعد التخلص من حب الشباب، وعيوب البشرة، والبقع الداكنة، والتفاح يساعد على شد الجلد وتنشيط الدورة الدموية على سطح الجلد، ويحتوى على مستوى عال من الألياف، والتي تزيل السموم والدهون والنفايات السامة في المعدة والأمعاء، ويعتبر اختيار أمان لمن يقوم بإتباع حمية غذائية للتخلص من الوزن الزائد، لأنه قليل السعرات الحرارية.

فأن تناول لـ 100 جرام من التفاح يوميا يساعد على منح الجسم ألياف غذائية بنسبة 1.3 جرام، وبروتين بنسبة 0.26 جرام، وماء بنسبة 85.56 جرام، ودهون بنسبة 0.17 جرام، وفيتامين بـ 5 بنسبة 0.016 جرام، والكالسيوم بنسبة 6 ميل جرام.