أبرزها التفاح والبطيخ.. فواكه طبيعية تُغنيك عن السكر

يعتمد الكثير من الناس على الأطعمة السريعة والحلويات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، وفي الأغلب تحتوي تلك الأطعمة على سكر مضاف، فإنها تشكل نسبة كبيرة من السعرات الحرارية اليومية.

ويعشق الكثير منا تناول الحلويات التي تحتوي على كمية من السكر الضار للجسم بشكل كبير، ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وحب الشباب، ومرض السكري من النوع 2، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الطبية الخطيرة.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية لعشاق السكر والحلويات فواكه طبيعية تُغنيك عن تناول السكر حفاظاً على صحتك وصحة أسرتك من أمراض خطيرة.. إليكم أبرزها وفقاً لموقع "indianexpress".

هناك أضرار عديدة للإفراط فى تناول السكر وهى:

يمكن أن يسبب زيادة الوزن

معدلات السمنة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، وتشير الأدلة إلى أن السكر المضاف- غالبًا من المشروبات المحلاة بالسكر- هو مساهم رئيسي في السمنة.

قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ارتبطت الأنظمة الغذائية عالية السكر بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب، وهي السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وتشير الدلائل إلى أن الأنظمة الغذائية عالية السكر يمكن أن تؤدي إلى السمنة والالتهابات وكذلك ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسكر في الدم وضغط الدم، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الكثير من السكر، خاصة من المشروبات المحلاة بالسكر، تم ربطه بتصلب الشرايين، وهو مرض يتميز بوجود رواسب دهنية وانسداد الشرايين.

- يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

مرض السكري هو سبب رئيسي للوفيات، وانخفاض متوسط العمر المتوقع، ولقد تضاعف انتشاره خلال الثلاثين عامًا الماضية، وتقدر التوقعات أن عبئه سيستمر في الارتفاع.

ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر بشكل غير مباشر إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من خلال المساهمة في زيادة الوزن وزيادة الدهون في الجسم، وكلاهما من مخاطر الإصابة بمرض السكري.

فواكه طبيعية تُغنيك عن تناول السكر