السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسر المحتجزين بغزة: العملية البرية لقوات الاحتلال تعرض سلامة ذوينا للخطر

اهالي غزة
اهالي غزة

قالت أسر المحتجزين في غزة، إن العملية البرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي تُعرِّض سلامة ذويهم للخطر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وطالب أسر المحتجزين بغزة، في بيان لهم، لقاء نتنياهو وجالانت لبحث مصير ذويهم.

وفي وقتٍ سابق، أعلن جيش الاحتلال، أنه لا إصابات في صفوف قواته خلال اشتباكات الأخيرة في غزة، فيما قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة فشل عبر ثلاثة محاور.

وأضافت "حماس" أن هناك خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد، وذلك حسب نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

أسر المحتجزين بغزة العملية البرية القاهرة الإخبارية غزة قصف غزة

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