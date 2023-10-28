السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة لبنان فورًا

لبنان
لبنان

دعت واشنطن رعاياها إلى مغادرة لبنان فورًا؛ بسبب الوضع الأمني هناك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أمريكا تدعم إسرائيل بمعدات عسكرية جديدة

وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية معدات عسكرية جديدة لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط، بحسب "القاهرة الإخبارية".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، إن البنتاجون وضع قدرات أخرى إضافية في المنطقة، لتضمن واشنطن العمل بشكل جيد مع شركائها لردع أي نزاع، موضحًا المهام الرئيسية لتلك القوات، مشيرًا إلى أنها تستهدف حماية المصالح والقوات الأمريكية في المنطقة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه، فضلًا عن منع اتساع رقعه النزاع في غزة وانتقاله في جبهات أخرى.

واشنطن لبنان أمريكا حزب الله وضع لبنان الأمني

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