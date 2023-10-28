السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس معهد الشرق الأوسط بواشنطن: أمريكا حذرت إسرائيل من الاجتياح البرى لغزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أوضح الدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط بواشنطن، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتحذيرات الأمريكية من خطورة الوضع، قائلًا: "إن الولايات المتحدة وإدارة جو بايدن اتخذت موقفًا مؤيدًا لإسرائيل بشكل كبير ومؤيد لعملية عسكرية، أو ما سمي بحق إسرائيل في الرد العسكري على هجوم حماس في 7 أكتوبر". 

تحذيرات أمريكية لإسرائيل

وأضاف بول سالم خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن الولايات المتحدة يبدو أنها حذرت وأقنعت إسرائيل بعدم قيامها بضربة استباقية في لبنان على حزب الله، واستطاعت تأجيل العمل البري لعدة أسابيع حتى تحمي القوات الأمريكية نفسها في الشرق الأوسط، حيث تتعرض لهجمات من قبل مجموعات مقربة من لبنان، كما أنها نقلت لإسرائيل تحذيرات من تعقيد وصعوبة أي عمل بري في غزة بناء على خبراتهم في معارك أخرى. 

 

فلسطين القضية الفلسطينية غزة إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي

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