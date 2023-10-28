السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

منددًة باجتياح غزة.. برلمانية: "الفلسطينيون مهددون بالإبادة الجماعية"

الدكتورة نيفين الكاتب
الدكتورة نيفين الكاتب

أعلنت الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، رفضها للاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة،  مؤكدًة أنه قد يؤدي لإبادة جماعية في غزة.

وأدانت النائبة نيفين الكاتب، قتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء، وتحويل غزة إلى أرض محروقة تتعذر الحياة فيها، ذلك كله في ظل حرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في محاولة لإقناعهم بالبحث عن مكان آخر ليعيشوا فيه.

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نيفين الكاتب: دور الرئيس السيسى فى القضية الفلسطينية تاريخى

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النائبة نيفين حمدي: فرض الحصار على سكان غزة "جريمة حرب"

وقالت “الكاتب” إن الشعب المصري يقف بكل قوة ويدعم القضية الفلسطينية، مبينا أنه على مدار التاريخ هذا موقف مصر تجاه فلسطين، مؤكدا أن جهود الدولة المصرية ستظل مستمرة ومثمرة في التوصل إلى حلول لتهدئة الأوضاع المتصاعدة فى قطاع غزة.

وشددت الدكتورة نيفين الكاتب، على ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام والحماية لصالح المدنيين من الشعب الفلسطيني، مؤكدا على رفضها لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

الدكتورة نيفين الكاتب مجلس النواب قطاع غزة غزة الفلسطينيين الابرياء

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