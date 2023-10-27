مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسري

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسري وتدعو إلى وقف إطلاق النار في ‎غزة.

وأضاف عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح مشروع القرار العربي بالوقف الفوري للعنف في غزة: "كلنا متضامنون مع ‎الشعب الفلسطيني لمواصلة الصمود والبقاء على أرضه".

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة.

وحظي مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى الوقف الفوري للعنف في غزة بموافقة 120 دولة وصوتت 14 دولة ضد القرار، فيما امتنعت 45 دولة عن التصويت، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.