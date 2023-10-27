"الجارديان": الإسرائيليون يرفضون الغزو البرى لغزة بسبب عدم جاهزية الجيش

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يرفضون الغزو البري لقطاع غزة وخصوصًا ذوي المحتجزين لدى حركة حماس، حيث تصاعدت المخاوف على المحتجزين، بالإضافة إلى الشكوك بشأن جاهزية الجيش الإسرائيلي وقدرته.

رفض شعبي إسرائيلي لغزو قطاع غزة بريًا

وتابعت الصحيفة أنه بعد عملية طوفان الأقصى يوم ٧ أكتوبر احتشد الإسرائيليون حول احتمال حدوث غزو سريع لغزة، وحشدت حكومة بنيامين نتنياهو الدبابات وجنود الاحتياط وسط اتفاق واسع النطاق على أن إسرائيل بحاجة إلى دخول القطاع وتدمير حماس.

وأضافت أنه بعد مرور ثلاثة أسابيع، يبدو أن العديد من الإسرائيليين لم يعودوا يريدون القيام به ـ على الأقل ليس على الفور.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الجمعة أن أكثر من نصف الإسرائيليين يرغبون في التأجيل، وعندما سئلوا عما إذا كان يجب على الجيش التصعيد الفوري لهجوم بري واسع النطاق، أجاب 29% بنعم، وقال 49% إنه سيكون من الأفضل الانتظار و22% لم يقرروا بعد، وهذا بالمقارنة مع استطلاع للرأي أجري في 19 أكتوبر، أيد فيه 65% الهجوم البري، على الرغم من أن هذا الاستطلاع لم يحدد التوقيت.

وأضافت الصحيفة أن القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف غزو غزة - حيث يحتجز أكثر من 220 إسرائيليًا والتي تعرضت لقصف أدى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين - سبب في تعقيد ما كان يبدو ذات يوم وكأنه أمر لا مفر منه.

وقالت داليا شيندلين، خبيرة الرأي العام وزميلة السياسة في مؤسسة القرن، وهي مؤسسة فكرية في نيويورك، إنه لا يمكن مقارنة استطلاعي معاريف بشكل مباشر، لكن النتيجة الأخيرة كانت مذهلة، أن يكون لديك نصف الأشخاص الذين يقولون "انتظر" هو أمر مهم.



وأضافت شيندلين أن الإسرائيليين كانوا يأخذون زمام المبادرة من الحكومة، التي واجهت ضغوطًا من الولايات المتحدة لتأخير الغزو، وافترضت أن لديها سببًا وجيهًا للتوقف مؤقتًا.

وتابعت: "الإسرائيليون غاضبون من تعامل الحكومة مع الوضع الأمني، ولكن لا يزال هناك تأثير للالتفاف حول العلم واستعداد للسير على خطاها".

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الآخر هو الأمل في الإفراج المزيد من المحتجزين قبل أي هجوم، وهي الرغبة التي غذتها العودة العاطفية لأربعة أسرى والتجمعات التي نظمها أقارب أولئك الذين ما زالوا أسرى.

وأضافت داليا: "لا يمكن للإسرائيليين أن يتسامحوا مع فكرة احتجاز شخص لا يزال على قيد الحياة".

وقال صموئيل (66 عامًا)، وهو سائق توصيل: "لا أعرف ما إذا كان ينبغي لنا دخول غزة أم لا، فالأمر يعتمد على اليهود العالقين هناك".

وتوقعت شيندلين أن دعم الإسرائيليين للحكومة وقرار التوغل البري سيكون هشًا بسبب عدم شعبية الحكومة وواقع القتال الفوضوي في المناطق الحضرية، قائلة: "يمكنني أن أتخيل أن الدعم يتدهور بشكل أسرع من المعتاد".

عدم جاهزية الجيش الإسرائيلي

وأشارت الصحيفة إلى أن معلقين بارزين انضموا إلى القادة العسكريين والسياسيين السابقين في إطلاق تحذيرات صارخة من أن القوات الإسرائيلية ليست مستعدة لغزو بري، وأنه لا توجد خطة ذات مصداقية لما بعد ذلك حتى لو أصبحت حماس عاجزة.

وكتبت سيما كدمون في صحيفة يديعوت أحرونوت: "أود أن أسمع المزيد من الناس يتحدثون عن خيارات أخرى".

وأضافت أن "شن توغل بري الآن من شأنه أن يعرض للخطر عشرات الأطفال والنساء وكبار السن والجنود في عمق المدينة تحت الأرض، وسيضمن لقواتنا رحلة طويلة في الكثبان الرملية في غزة".