السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الشافعي وسعد وشاكر.. أغاني وطنية وجهت رسائل دعم للقضية الفلسطينية (فيديو)

فلسطين
فلسطين

أعلن عدد من نجوم الغناء دعمهم للشعب الفلسطيني من خلال طرح أغنيات وطنية تحمل كلماتها الدعم والمواساة لشهداء ومصابين أهالي قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على مدار 20 يوميا.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية الأغنيات التي طرحت الفترة الماضية لدعم الفلسطينين

 

عزيز الشافعي - قولوا لولادكو

طرح اليوم المطرب والملحن عزيز الشافعي أغنية جديدة بعنوان "قولوا لولادكو"، وذلك لدعم القضية الفلسطينية عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية.

أغنية "قولوا لولادكو" كلمات وألحان وغناء عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وميكس أحمد وجيه، وصولو ناي ممدوح سرور، وكورال الأطفال دكتور محمد عبدالستار.

عاليا صبحي ووعد - ضمير العالم

وتعاون الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي الأيام الماضية في أغنية  بعنوان "يا ضمير العالم" وهي غناء كل من المطربة عاليا صبحي والمطربة وعد، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد وجيه.

أحمد سعد - غصن الزيتون

عبر الفنان أحمد سعد عن تضامنه مع القضية الفلسطينية وطرح اغنية بعنوان “غصن الزيتون” والتي تصف حال أهل غزة بعد تعرضها لهجوم الكيان الصهيوني المحتل.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرا وتصدرت ترند يوتيوب وهي من كلمات الشاعر الغنائي حسام طنطاوي والملحن محمدي، والموزع الموسيقي محمد عاطف الحلو، وعازف الناي أحمد خيري.

هاني شاكر - الهوية عربي

طرح الفنان هاني شاكر، أحدث أغنياته والتى تحمل اسم "الهوية عربي"، تضامنًا مع أهالي غزة، وهي من كلمات أسامة حسن، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

وتقول أغنية الهوية عربي، "أنا في الهوية عربي وفصيلة الدم أقصي.. رام الله يافا عكا والقدس خليل وغزة.. وفى حيفا ليا ذكرى وفى نابلس ألف قصة.. أنا وجعك فيا علم حسيت أوجاع بدالك.. خسران اللى يعاديكي ونهايته بكرة هالك.. الكل أكيد حزين فى رقابنا ألف دين.. وحقوق هنردهالك وحقوق هنردهالك".

محمد عدوية - أرض غزة

طرح الفنان محمد عدوية أغنية جديدة تحمل اسم "أرض غزة"، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهى من كلمات الشاعر محمد عبد الجابر، وألحان عبدالرحمن حامد، وتوزيع محمد روستم.

كنت هنا - قمة القاهرة للسلام 2023

وصدرت أغنية عن قمة القاهرة للسلام 2023 التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة الأيام الماضية وتحكي أصعب لحظات الأطفال الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي، بعنوان “كنت هنا”.

وتروي الأغنية المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني أطفالًا ونساءًا وشيوخًا ورجالًا جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر.

وتقول كلمات أغنية “كنت هنا”: “كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا في ربيع عمرنا.. الشوارع ملكنا.. والسلام يعمنا بالصفاء والهناء من بعيد تنظر لنا نبدو وكأننا كلآلئ في السماء.. تفرح الحياة بنا حتى غاب فيه آمالنا.. ضاع فيه سلامنا دمرت أحلامنا كل يوم.. كان يعلى صوتنا شر يقصف بيتنا.. فانهض قف لنا ولو ليوم كنت هناك.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا وفي السماء ها أنا كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا السلام أمانة السلام رسالة”.


 

 

فلسطين قطاع غزة غزة العدوان الإسرائيلى عزيز الشافعي أحمد سعد هاني شاكر محمد عدوية

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