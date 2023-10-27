CNN: غزو برى "غير عادى ومكثف ومستمر" بقطاع غزة

سلطت شبكة سي إن إن، الضوء على الغزو البري الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال يوسع عملياته البرية رغم دعوات لتأجيله، في ظل قصف عنيف وسلسلة كبيرة من الانفجارات هزت مدينة غزة.

وأضافت الشبكة أن المسئولين الأمريكيين يصرون على أن محادثات حول المحتجزين ستستمر مع تعرض غزة لضربات جديدة، ومع تكثيف الغارات الإسرائيلية على غزة، يصر مسئولو الحكومة الأمريكية على أن المحادثات ستستمر لمتابعة المفاوضات بشأن المحتجزين.

وقال أحد المسئولين إن المحادثات السابقة بدت أقرب إلى المضي قدمًا مما هي عليه الآن، لكن المسئول أصر على أنهم سيضغطون من أجل مواصلة المفاوضات.

وأضاف المسئول: "لا يوجد سيناريو حتى يتم إطلاق سراحهم بأن نتوقف عن مواصلة المحادثات"، وتابع مسئول ثالث إن المحادثات هي عبارة عن "شد وجذب".

الغارات الجوية الأكثر عنفًا

ويقول سكان غزة إن الغارات الجوية التي نفذت الليلة هي الأكثر كثافة.

وقال العديد من سكان غزة، إن الغارات الجوية ليلة الجمعة كانت الأكثر كثافة التي شهدوها منذ بدء الأعمال العدائية قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

وأصدرت "جوال"، شركة الاتصالات الفلسطينية التي تقدم خدمة الهاتف المحمول لقطاع غزة، بيانًا ليلة الجمعة، قالت فيه إن "القصف المكثف في الساعة الماضية أدى إلى تدمير جميع الطرق الدولية المتبقية التي تربط غزة بالعالم الخارجي"، مما أدى إلى " انقطاع كامل لخدمات الاتصالات".

وهزت سلسلة كبيرة من الانفجارات مدينة غزة ليلة الجمعة، حيث إنه سمعت نيران دبابة إضافة إلى نشاط عسكري "غير عادي ومكثف ومستمر" خلال الساعتين الماضيتين.