الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود مسلم لـ"القاهرة الإخبارية": اجتياح غزة يساهم فى اتساع الحرب بالمنطقة

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود مسلم

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، أن إسرائيل باجتياحها غزة بريًا هو محاولة لتغيير جغرافيا المنطقة وتاريخ فلسطين لتنفيذ مخططها.

وأضاف مسلم، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بالشكل العنيف الذي نراه سيسقط الكثير من الشهداء والمصابين، وهذا يتم بدعم أمريكي وأوروبي غير منصف.

وأشار "مسلم" إلى أن التصعيد سيساهم بشكل كبير في دخول أطراف عدة، حيث يمكن أن يشتبك حزب الله، ويمكن أن تتدخل إيران في هذه الحرب.

محمود مسلم القاهرة الإخبارية الكاتب الصحفي محمود مسلم إسرائيل غزة

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