مصادر لـ"الدستور": قصف الاحتلال المركز للقطاع تمهيد لعملية الاجتياح البرى

قال زكي أبو حلاوة الصحفي الفلسطيني، إن غزة تشهد الآن، انقطاعًا شبه كامل للاتصالات والانترنت، مع قصف عنيف ومكثف منذ بداية الحرب، هو عملية تمهيد لاجتياح عسكري أو ربما لتهدئة مؤقتة، وعلق: "إسرائيل اعتادت في الحروب السابقة تكثيف ضرباتها قبل التهدئة".

واضاف أبوحلاوة في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه قبل كل تهدئة تشهد وسائل الإعلام الأجنبية والعربية عمليات تشويش على الاتصالات في قطاع غزة.

هدفهم قتل أكبر عدد من المدنيين في القطاع

فيما قال الباحث السياسي الفلسطيني ماهر صافي، في تصريحه لـ"الدستور"، ربما تكون الساعات المقبلة حاسمة لـ عملية اجتياح بري من خلال بعض المناطق وليس كل القطاع عمليات القصف الجنوني لكل مناطق قطاع غزة وقطع الاتصال عن كل غزة وعزلها عن العالم حتى يستطيع إرباك المقاومة وللوصول إلى الأسرى، حيث إنهم جهزوا أربعة مستشفيات داخل إسرائيل لاستقبال الأسرى".

وأضاف: "هدفهم في الاجتياح قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين وتدمير غزة".

هذا، ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم، بثا مباشرًا لقصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة.

ورغم الظلام الدامس، إلا أن أعمدة الدخان السوداء تظهر كثيفة، من جراء القصف العنيف على القطاع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف الإسرائيلي الذي تتعرض له غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تقارير إعلامية غربية، تشير إلى أن إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لقطاع غزة.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وحتى عصر اليوم الجمعة، استشهد 7326 فلسطينيا في غزة، بينهم أكثر من 2900 طفلا و1700 سيدة و400 مسنا، وأصيب أكثر من 18 ألفا بجروح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع.