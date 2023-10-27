الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود مسلم لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل لم يعد يفرق معها حياة المحتجزين

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه مهما حدث، مشيرًا إلى أن مصر حذرت من التصعيد والحرب البرية على غزة.

أضاف "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن إسرائيل بدأت قصفًا عنيفًا على قطاع غزة، على الرغم من الحديث عن هدنة.

وأشار"مسلم"، إلى أن الكيان الإسرائيلي، لم يعد يفرق معهم المحتجزون، كل تفكير قادة الكيان الصهيوني هو الدخول بريًا، الأمر الذي قد يؤدي لدخول أطراف أخرى وتتحول إلى حرب إقليمية.

محمود مسلم إسرائيل الشعب الفلسطيني غزة الكيان الاسرائيلي القاهرة الإخبارية

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