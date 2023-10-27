السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (CHRISTINA 1) التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 100م وعرضها 18م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ5382 طنًا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34870 طنا تشمل: 2200 طن كسب صويا و7500 طن يوريا و16000 طن ملح معبأ و3200 طن علف و4070 طن مولاس و1900 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63838 طنا تشمل: 8994 طن خردة و16209 أطنان ذرة و3000 طن أبلاكاش و3053 طن حديد و844 طن خشب زان و5348 طن فول صويا و20000 طن قمح و6390 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 610 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الواردة 65 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2654 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61501 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140835 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2608 أطنان قمح متجهة إلى صوامع طنطا وكوم أبوراضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما تتجه إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5161 شاحنة.

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