1000 منظمة حقوقية تدعو "العدل الدولية" لمطالبة الاحتلال بوقف جرائمه فى غزة
أصدر الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية بالاشتراك مع 255 منظمة وشبكة حقوقية تضم في عضويتها أكثر من 1000 منظمة تُعنى بمختلف أصناف حقوق الإنسان، اليوم، بيانًا دعا فيه محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر مستعجل يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أنشطتها الإجرامية في قطاع غزة حيث دأبت على ارتكاب الجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني.
تسهيل وتواطؤ دولي واضح خاصة من قِبل الولايات المتحدة
وجاء في البيان الصادر الجمعة الموافق 27 أكتوبر: "كل عدوان تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتسهيل وتواطؤ دولي واضح خاصة من قِبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لا يتوانى الكيان؛ قادة وجنودًا ومستوطنين، عن اقتراف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، وترتقي إلى إبادة جماعية، وما جريمة المستشفى المعمداني إلا حلقة من حلقاتها الممنهجة والمخطط لها بعناية".
قطع الكهرباء ومنع إدخال الوقود
وأوضح البيان أنه مع استمرار قطع الكهرباء ومنع إدخال الوقود، فإن هناك خطرًا وشيكًا على توقف المستشفيات عن العمل، وخاصة غرف العناية المركزة وتوليد الأكسجين وغسيل الكلى، وتوقف مركبات الإسعاف والدفاع المدني عن تقديم أي خدمات، حيث إن 42% من مساكن غزة قد هدمت كليًا أو تضررت جزئيًا، ووجود مليون وستمائة ألف مشرد أخرجوا قسرًا من منازلهم، فإن أية أمطار تسقط في هذا الموسم سوف تؤدي إلى كوارث إضافية لتشكل حلقة متقدمة من حلقات الإبادة.
ونوه الموقعون على البيان بأن جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة من أبناء الشعب الفلسطيني، وإخفاق جميع الجهود المبذولة منذ سنوات لاستثمار آلية الملاحقة التي يوجدها نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فإنهم يدعون إلى توظيف الإمكانات القانونية المتاحة بمقتضى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والممارسة العملية والقضائية المتعلقة بها، وبخاصة أن دولة الاحتلال وعددًا لا بأس به من الدول العربية أطراف في الاتفاقية، يحق لها إحالة النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية، أو عن التآمر أو التحريض على ارتكابها.
وطالب الموقعون على البيان بالآتي:
أولًا: أن تبادر أي من الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية الأطراف، إلى الطلب من محكمة العدل الدولية باستصدار أمر مستعجل يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف أنشطته الإجرامية في قطاع غزة.
ثانيًا: إقامة دعوى ضد كيان الاحتلال وأية دولة ساهمت وأيدت وتواطأت معه على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتحميلها المسئولية القانونية الدولية عن تلك الأفعال.
ثالثًا: أن تبادر الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومن تواطأ معه أو سهل له ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومن بينها مقاطعة الكيان اقتصاديًا، وقطع العلاقات الدبلوماسية معه وعدم الاعتراف بأي أوضاع واقعية قد تنشأ عن تلك الأفعال الجرامية.
وتاليًا المنظمات والشبكات الموقعة على البيان:
- الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية (يضم 48 جمعية واتحادًا نوعيًا واتحادًا عامًا)
- التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)
- الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين
- الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
- الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين
- الاتحاد العام لنقابات العمال/ فلسطين
- الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن
- اتحاد العمل النسائي - المغرب
- اتحاد النسائي السوداني
- اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
- الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
- اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية
- أكاديمية شباب راصد لانتهاكات حقوق الإنسان/ تونس
- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام (يضم 8 منظمات حقوقية)
- الائتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن (يضم 10 منظمات من عشرة بلدان عربية)
- الائتلاف المصري لحقوق الطفل (يضم 100 مؤسسة)
- الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)
- التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/ لبنان
- التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/ العراق
- التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/ العراق
- تجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/ لبنان
- التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
- تحالف أساتذة موريتانيا
- التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- التحالف العراقي للأقليات
- التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام
- التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)
- التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام
- التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
- التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام
- الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
- جمعية الإغاثة الإنسانية لنساء تركمان العراق
- جمعية الأمل العراقية
- جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/ لبنان
- جمعية التضامن المدني-المتوسط تونس
- جمعية التنمية الثقافية بقنا/ مصر
- الجمعية التونسية للحراك الثقافي
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
- جمعية الحقوقيين الأردنيين
- جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب(ASDHOM)
- جمعية السيدات العاملات/الأردن
- الجمعية العراقية لرعاية الأحداث والمسنين
- الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
- جمعية العمل النسوي/ فلسطين
- الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين
- جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/ فلسطين
- الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- الجمعية المغربية للنساء التقدميات
- جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن
- الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق
- الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
- الجمعية الموريتانية للنهوض بتعليم البنات
- جمعية النساء العربيات/ الأردن
- جمعية النضال لحقوق الإنسان/ العراق
- جمعية أمي للحقوق والتنمية/ مصر
- جمعية أنا إنسان لحقوق المعوقين/ الأردن
- جمعية إنسان لي الإغاثة والتنمية العراقية
- جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن
- جمعية جسور المواطنة/ تونس
- جمعية حماية العاملات من العنف والتحرش في عالم العمل
- جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الأمريكي اللاتيني
- جمعية راشل كوري للتضامن بين الشعوب
- جمعية رؤى نسائية/ الأردن
- جمعية رؤية حرة/ تونس
- جمعية زهور الحياة الخيرية لإيواء الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية/ مصر
- جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن
- جمعية شموع للمساواة/المغرب
- جمعية مدرسة الأمهات/فلسطين
- جمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية
- جمعية معًا لحماية الإنسان والبيئة/العراق
- جمعية معهد تضامن النساء الأردني
- جمعية ملتقى تنمية المرأة/مصر
- جمعية منتدى الشرق للحرية والسلام/لبنان
- جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن
- جمعية نشاز تونس
- جمعية هيفي لمساندة ضحايا الحرب/العراق
- جمعية وادى النيل للتنمية /مصر
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين
- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا
- الحملة الأكاديمية الأردنية للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني
- دار الخدمات النقابية والعمالية/ مصر
- الرابطة التونسية للتسامح
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
- رابطة المرأة العراقية
- رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا
- رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية - تضم 138 مدربًا في مجال حقوق الإنسان.
- رابطة نساء الشبك/ العراق
- رشيد للنزاهة والشفافية/ الأردن
- رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن
- الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب (تضم 11 منظمات حقوقية)
- شبكة الانتخابات في العالم العربي
- شبكة الإنسان لترقية الصحة والعمل الإنساني/العراق
- الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية/ فرنسا
- الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني
- شبكة العدالة للسجناء - تضم 40 منظمة غير الحكومية /العراق
- شبكة العراق لتوطين العمل الإنساني - تضم 79 منظمة غير الحكومية
- شبكة العراق لحقوق الطفل - تضم 54 منظمة غير الحكومية
- الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان
- شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة جاف لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان /العراق
- شبكة سومريات/العراق
- شبكة شمس لمراقبة الانتخابات - تضم 161 منظمة وجمعية غير الربحية/ العراق
- شبكة عين لمراقبة الانتخابات والديمقراطية - تضم 33 منظمة غير الحكومية/ العراق
- شبكة كرامة (تضم 25 جمعية نسائية)
- شبكة نايا المجتمعية - الأردن
- شبكة نساء العراقيات- تضم 100 منظمة نسائية في العراق
- عدالة واحدة/ فرنسا
- فريق العمل منظمات ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة - تضم 21 منظمة عراقية
- فلسطينيات ضد العنف
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان
- قادرات/ تونس
- لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية
- اللجنة الطبية السورية/ باريس
- اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح
- المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان ICSFT
- المجلس الدولي للإغاثة والتنمية
- المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن
- المجلس النسائي اللبناني (يضم 150 جمعية)
- محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن
- مدرسة حقوق الإنسان/ الكويت
- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات(المرصد)
- المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/ لبنان
- المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان/باريس
- المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان
- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة (تونس)
- مرصد حريات/ المغرب
- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/فلسطين
- مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي المرأة/فلسطين
- المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان/العراق
- مركز الإعلاميات العربيات/ الأردن
- المركز الأمريكي لحقوق الإنسان والخدمات الاجتماعية/ نيويورك
- مركز البحرين لحقوق الإنسان
- مركز البديل للدراسات والأبحاث/ الأردن
- مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/ لبنان
- مركز الدراسات النسوية/ فلسطين
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"/ فلسطين
- المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة"
- المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/ فلسطين
- المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"
- المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية
- مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان( CHLHR) اليمن
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/ فلسطين
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين
- مركز الميزان لدعم حكم القانون/العراق
- مركز بنا لإزالة العنف ضد المرأة/العراق
- مركز تونس لحرية الصحافة
- مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن
- مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان
- مركز حقوق المرأة في السماوة/ العراق
- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية
- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
- مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق
- مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية/ اليمن
- مركزحقوق المرأة للإغاثة والتنمية /العراق
- مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف، المغرب
- مرکز إنماء الدیمقراطیة وحقوق الإنسان /العراق
- المعهد الأسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف
- معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان/ أستراليا
- المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
- ملتقى إعلاميات اليمن/ اليمن
- ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/مصر
- ملتقى حوران للمواطنة/ سوريا
- منتدى البحرين لحقوق الإنسان
- منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس
- منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن
- المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)
- المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
- منظمة التضامن لحقوق الإنسان/ليبيا
- منظمةHFR لحقوق الإنسان/ بريطانيا
- منظمة أقباس لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة/العراق
- منظمة الاستراتيجية والتنمية/موريتانيا
- المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان/ المغرب
- منظمة البراعم لحقوق الأطفال/ العراق
- منظمة البيت الدولي لحقوق الإنسان/ فرنسا
- منظمة التنمية المدنية /العراق
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- منظمة الحق لثقافة حقوق الإنسان/العراق
- منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق
- منظمة الدفاع عن ضحايا العنف/ جنيف
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكة
- منظمة العدالة لحقوق الأقليات/ العراق
- منظمة العدالة والمساواة لحقوق الإنسان صلاح الدين/ قضاء طوز خورماتو/العراق
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
- المنظمة العربية لحقوق الانسان/نيويورك
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD )
- منظمة المرأة والمستقبل العراقية
- منظمة المسرة الخيرية لرعاية المرأة والطفل/العراق
- منظمة المنقذ لحقوق الإنسان/العراق
- منظمة المودة لحقوق الإنسان/العراق
- منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن
- منظمة النجدة الشعبية /العراق
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا
- منظمة الوئام لدفاع عن حقوق الإنسان/ العراق
- المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات
- منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل/ اليمن
- منظمة إنسان للحقوق والحريات/ اليمن
- منظمة أنكيدو الإنسانية للمرأة والطفل/العراق
- منظمة أيروبيان لحقوق الإنسان/نيويورك
- منظمة برَو للحقوق والتنمية/العراق
- منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
- منظمة تموز للتنمية الاجتماعية/العراق
- منظمة تنمية الأسرة والطفل الإنسانية/العراق
- منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم/ المغرب
- منظمة حق العودة 194/ فلسطين
- منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
- منظمة حماية القانون وتعزيز السلم/ اليمن
- منظمة دابین للتنمیة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان/العراق
- منظمة دار السلام/ نيويورك
- منظمة ديالى لحقوق الإنسان/العراق
- منظمة راستي لحقوق الإنسان/العراق
- منظمة رسل السلام العراقية
- منظمة ساوة لحقوق الإنسان /العراق
- منظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات/العراق
- منظمة سلزان للمرأة وحقوق الانسان/العراق
- منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ ليبيا
- منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان، المغرب
- منظمة مصير لمكافحة الاتجار بالبشر/العراق
- منظمة موم لتمكين المرأة/ العراق
- منظمة نساء كركوك للنشر السلام/العراق
- منظمة نور الرحمة لحقوق الإنسان/العراق
- منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن
- منظمة عطاء الشباب لحقوق الإنسان/العراق
- مؤسسة الإبداع لحقوق الإنسان/العراق
- مؤسسة التنمية البديلة/ مصر
- مؤسسة السلام لحقوق الإنسان في الأنبار/العراق
- مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
- مؤسسة العراق لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان
- مؤسسة الفراتين للانتخابات والديمقراطي/العراق
- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الطفل/ مصر
- المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
- مؤسسة أمل الرحمة لحقوق الإنسان/ العراق
- مؤسسة بذرة عطاء لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة
- مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي/ اليمن
- مؤسسة دعم تنمية وحماية المجتمع-عدن /اليمن
- مؤسسة عامل الدولية/لبنان
- مؤسسة عيون لحقوق الإنسان/المغرب
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
- مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق
- مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية/مصر
- نقابة الصحفيين الفلسطينيين
- نقابة المحامين اليمنيين
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون-استقلال / فلسطين
- الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"حشد"
- هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي/موريتانيا
- الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية/فلسطين
- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان.