وليد صلاح: كنا نسمع صوت الطيران الإسرائيلى بالقرب منا فى معبر رفح

قال الكاتب الصحفي وليد صلاح، محرر جريدة "الدستور" وأحد المتطوعين لتوفير المساعدات لأهالي غزة، إن بداية التطوع بالنسبة له كانت من أول يوم حدث فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث بحث عن أي طريقة يساعد بها الأشقاء في غزة.

قوافل المتطوعين لدخول معبر رفح

وأوضح صلاح خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الجمعة، أن القضية الفلسطينية بطبيعتها تشغل حيزا كبيرا من تفكير الشعب المصري طوال الوقت، ومع العدوان بدأ الحديث عن وجود قوافل من المتطوعين والإغاثة متوجهة إلى معبر رفح ومنه بطبيعة الحال إلى قطاع غزة.

وتابع: "بصفتي صحافيا بالأساس، ذهبت للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي التحرير والإدارة بجريدة الدستور، وطلبت منه المشاركة بأي وسيلة سواء بدوري كصحافي أو بالتطوع من خلال تقديم المساعدات لأهالينا في قطاع غزة، ليوافق الدكتور محمد الباز على الفور كطبيعته في دعم كل الموجودين معه، ولكن وقتها لم يكن هناك وسيلة لكيفية الوصول إلى معبر رفح".

تابع: “عندما تمركزنا بمحيط المعبر، كنا نسمع صوت الطيران الإسرائيلي بالقرب منا، وطوال الوقت يرون بأعينهم الأحداث على الأرض، أكثر مما يرونه على التليفزيون”، متابعا: “كنت أدعو الله أن يكون مجيئنا خيرًا ليفتتح المعبر وتدخل المساعدات، وقد حدث بالفعل، لنكون من أسباب توصيل المساعدات إلى قطاع غزة ودخولها القطاع”.