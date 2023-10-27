الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة (فيديو)

قوافل مساعدات قطاع
قوافل مساعدات قطاع غزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة.

جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة: 

مصر أكدت ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحًا لإدخال المساعدات لغزة.

مصر دعت إسرائيل لوقف استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر.

مصر أرسلت كميات كبيرة من المساعدات لقطاع غزة.

موقف مصر واضح تجاه ضرورة النفاذ العاجل للمساعدات.

مصر خصصت مطار العريش لتلقي مساهمات دول العالم لدعم سكان غزة.

مطار العريش استقبل آلاف الأطنان من المساعدات لإرسالها لغزة.

مصر سارعت بإصلاح الطرق التي تعرضت للقصف والمؤدية إلى معبر رفح.

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