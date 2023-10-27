محافظ بورسعيد يتابع موقف تنفيذ مشروعات تنموية وصناعية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا للوقوف على مستجدات سير الأعمال في عدد من المشروعات التنموية والصناعية داخل المحافظة، وذلك في إطار خطة التطوير والتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا في مختلف القطاعات، بحضور المهندس عماد البرشة مدير مديرية الإسكان ببورسعيد، ومديرة إدارة المشروعات المهندسة زينب الجباس، ومسئولي الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال في المشروعات التنموية والخدمية في مختلف الأحياء، كما استعرض تقريرًا حول موقف تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق.

كما ناقش اللواء عادل الغضبان مستجدات أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، موجهًا بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فلسطين والممشى السياحي وممشى ديليسبس.

وشدد المحافظ على تكثيف العمل في تطوير عدد من المناطق السكنية خاصة في أحياء الزهور والضواحي، التي تشمل أعمال رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحى جديدة، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات إنشاء مجمع الصناعات المغذية

وفي سياق متصل، استعرض محافظ بورسعيد مستجدات سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بجنوب بورسعيد، موجهًا بالإسراع في معدلات العمل، ومؤكدًا أنه سيجرى افتتاح المجمع في نهاية العام الحالي، تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي يشهدها قطاع الصناعة ببورسعيد.

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، السفينة السياحية Resilient lady التي ترفع علم باهاماس، وعلى متنها 1250 بحارة و1900 راكب من جنسيات مختلفة وسوف تغادر السفينة الميناء غدًا متجهة نحو ميناء سفاجا.

والتقي محافظ بورسعيد طاقم السفينة، حيث استمع إلى شرح حول برنامج الزيارة وعدد وجنسيات الركاب على السفينة، والترتيبات التي تم اتخاذها من هيئة قناة السويس لتوفير كل سبل الراحة لرواد السفينة السياحية، موجهًا بمواصلة توفير كل سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الترويج السياحي المنشود، لافتًا إلى أن البواخر التي تزور ميناء بورسعيد محملة بالعديد من السائحين، ويجب التنسيق بين كل الجهات لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانات ببورسعيد لإحداث رواج سياحي يسهم في عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث