رئيس "المؤتمر" يستقبل وفدًا من تحالف الأحزاب المصرية

استقبل حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، عددًا من رؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية.

قيادات تحالف الأحزاب المصرية تتفق مع المؤتمر على استمرار التواصل

مثل تحالف الأحزاب في اللقاء النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ورئيس التحالف، وأيضًا المستشار أحمد الضبع من حزب الحركة الوطنية، وطارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، وخالد فودة رئيس حزب الشعب الديمقراطي، واللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدي، واللواء محسن الفحام، والنائب رجب حميدة، والنائب محمد تيسير مطر.

كان في استقبال وفد تحالف الأحزاب من حزب المؤتمر الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب، واللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب، وهاني الفلاح أمين العلاقات العامة، وخالد مرشد أمين تنظيم اتحاد الشباب، وكانت زيارة لتبادل وجهات النظر المشتركة ودعم وتوطيد العلاقات بين أحزاب التحالف وحزب المؤتمر وتوحيد وتنسيق الجهود في المرحلة المقبلة.

واتفق الحاضرون على تكرار اللقاءات المشتركة والتنسيق الدائم فى مواقف حزب المؤتمر وتحالف الأحزاب المصرية.

يذكر أن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم ٤٢ حزبًا سبق وأعلن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما سبق وأعلن حزب المؤتمر عن دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى اتخاذ كل ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على سيادة مصر على كامل التراب الوطني بعد مجزرة إسرائيل ضد مستشفى المعمدانى بغزة التي أودت بحياة ٥٠٠ شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، كما أعلن حزب المؤتمر عن دعمه وتأييده وتفويضه للرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبًا فيما يخص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.