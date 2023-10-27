الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 54 محضرًا ضمن حملات رصد وردع حرق المخلفات الزراعية بأسيوط

تحرير محاضر للحرق
تحرير محاضر للحرق المشكوف

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جميع رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتكثيف حملات الرصد الميداني لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين وفرض غرامات فورية وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد اللواء عصام سعد على توزيع العشرات من المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي.


تشكيل لجان للمتابعة المستمرة ورصد أية مخالفات للحرق المكشوف


كان محافظ أسيوط قد أمر بتشكيل لجان بنطاق كل مركز ولجان فرعية بالقرى تتولى المتابعة المستمرة ورصد أية مخالفات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية لمواجهة تلك الظاهرة بكل حسم ودون تهاون وذلك حفاظًا على صحة المواطنين ومنعًا للإضرار بالبيئة المحيطة، مشيرًا إلى أهمية إزالة المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها وبخاصة قش الذرة مع ضرورة حث المواطنين عامة والمزارعين خاصة بالحفاظ على البيئة ورفع الوعي والتثقيف لديهم والتخلص من السلوكيات غير الحضارية بما يعود بفوائد على الصحة العامة والحفاظ على البيئة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي البيئة والزراعة والتوعية بالعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يتضمن عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة من خمسون ألف إلى مليون جنيه مصري وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتوعيتهم بأهمية استخدام المفارم التي تم توزيعها بالقرى والمراكز وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدًا عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية منعًا للمسائلة القانونية ومواصلة شن حملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحرير محاضر للمخالفين للقانون الذي يحظر قطعيًا الحرق المكشوف لأي مخلفات وفرض غرامة مالية وإحالة المخالف للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه أوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط إنه تم تنفيذ حملة لرصد أعمال حرق المخلفات الزراعية والبوص تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط وذلك بمشاركة شعبان محي الدين رئيس الوحدة المحلية بديروط الشريف وجمال عبد الناصر مسئول البيئة بديروط الشريف وحمادة يوسف مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية والمهندس إبراهيم محمد شحات مفتش بجهاز شئون البيئة، مشيرًا إلى تحرير 54 محضر بيئي بقريتي السراقنا وأبو الهدر بديروط الشريف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقًا للقانون مؤكدًا على مواصلة الجهود وتكثيف حملات الرصد للحد من تلك الظاهرة.

تحرير محاضر للحرق المشكوف
تحرير محاضر للحرق المشكوف
تحرير محاضر للحرق المشكوف
تحرير محاضر للحرق المشكوف
تحرير محاضر للحرق المشكوف
تحرير محاضر للحرق المشكوف
تحرير محاضر للحرق المشكوف
تحرير محاضر للحرق المشكوف
تحرير محاضر للحرق المشكوف
تحرير محاضر للحرق المشكوف
تحرير محاضر للحرق المشكوف
تحرير محاضر للحرق المشكوف
تحرير محاضر للحرق المشكوف
تحرير محاضر للحرق المشكوف
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملات الرصد الميداني لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر للمخالفين

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