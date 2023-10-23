الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: مصر لديها موقفًا حازمًا فيما يتعلق برفض تصفية القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

كشف السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، عن الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات لسكان غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن مصر كان لديها موقف حازم فيما يتعلق برفض تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أنه لا يوجد طرف دولي بذل ما بذلته مصر في تحقيق عدد من الأهداف منها حقن الدماء ووقف الاعمال العسكرية، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن هناك تحركات واتصالات مصرية مكثفة لمناقسة تطورات الأوضاع في غزة، موضحًا أن مصر استثمرت دورها بشكل كبير جدًا.

وأوضح أن هناك تحديات وعقبات أكبر في هذه الأزمة الحالية؛ بسبب وجود عدد من دول العالم الفاعلة علي المسرح الدولي وتعطي أولوية للجانب الإسرائيلي.

غزة اكسترا نيوز مصر الجهود المصرية

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