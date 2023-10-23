الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل صديقه فى عين شمس

ارشيفية
ارشيفية

تباشر نيابة عين شمس تحقيقاتها مع المتهم بقتل صديقه بعد تعديه بالضرب عليه باستخدام "عصا خشبية"؛ بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة عين شمس، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بآثار ضرب على الرأس، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو صديق المجني عليه، وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه؛ بسبب خلافات سابقة بينهما، وتطورت لمشاجرة قام على إثرها الضحية بالتعدي بالضرب على صديقه باستخدام "عصا خشبية" مما أدى إلى وفاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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