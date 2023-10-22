التحقيق مع متهمين بغسل 7 ملايين جنيه من تجارة السلاح

تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، التحقيق مع الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية؛ لقيامهما بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص واتخاذهما من محافظة دمياط.

وتبين تربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بتأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات بـ 7ملايين جنيه تقريبًا.