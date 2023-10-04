ضبط قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية بالجيزة.

وتبين حصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضى، تأسيس أنشطه تجارية، شراء سيارات.

وأودع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريبًا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.