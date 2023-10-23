عقد ورشة عمل للقيادات الدينية لمتابعة تنفيذ نموذج الصحة المجتمعية ببني سويف

عقدت مديرية الصحة في بني سويف، ورشة عمل للقيادات الدينية من “أئمة وقساوسة” ومسئولي الإعلام بالإدارات الصحية لمتابعة تنفيذ نموذج الصحة المجتمعية بمحافظة بني سويف خلال الـ 3 شهور السابقة.

الحضور

بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة مديحة سري مدير إدارة تنظيم الأسرة، وحاضر بورشة العمل نارمين محمود مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة ومسئول الإعلام السكانى، ووجدي سعد مدير مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بمحافظة بني سويف.

يأتي اللقاء في إطار تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة المنفذ من قبل هيئة جون سنو بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ووضع خطة العمل خلال الفترة القادمة.

وفي سياق آخر، كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، بالمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الصحية بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومتابعة مبادرة تطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية.

وتابع الدكتور طارق عباس أبو النور مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية المرور على وحدة قاي إدارة اهناسيا الصحية وتم إحالة حالات الغياب للشئون القانونية والتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات، والأمصال وتم التدريب علي بعض بروتوكولات التعامل مع حالات الطوارئ على رأس العمل ومتابعة العمل بالمبادرات الرئاسية والتدريب على حملة قلبك أمانة للوقاية من مضاعفات الأمراض غير السارية.

فيما تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".