دورى المحترفين.. بتروجت يهزم المقاصة 2-1 ويرفع رصيده إلى 12 نقطة

استعاد فريق بتروجت نغمة الانتصارات ونجح في تحويل تأخره أمام المقاصة إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت في الأسبوع الخامس لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد بتروجت إلى 12 نقطة ويتوقف رصيد المقاصة عند نقطتين.

انتهى الشوط الأول بتقدم مصر المقاصة بهدف سجله عبدالرحمن زين من ركلة جزاء في الدقيقة 29، وأنقذ محمد أبوالنجا حارس بتروجت مرماه من هدف مؤكد عندما أبعد الكرة التي سددها زياد أشرف إلى ركنية.

وشهد الشوط الأول فرصتين لبتروجت الأولى في الدقيقة 23 عندما مرر خالد أبوزيادة كرة عرضية سددها إسماعيل بامبا.

برأسية فوق العارضة والثانية في الدقيقة 42 انطلق محمود شديد في الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية أرضية أخطأها إسماعيل بامبا ووصلت إلى محمود فبليكس الذي سددها قوية وأبعدها الدفاع.

سلطان يدرك التعادل لبتروجت

في بداية الشوط الثاني دفع السيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت باللاعب الغاني وينفول كوبين بدلًا من محمود فليكس، وفي الدقيقة 47 تلقى مصطفى سلطان تمريرة رشاد المتلي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليمنى العليا لتعلن عن هدف التعادل لبتروجت.

في الدقيقة 59 دفع السيد عيد بأحمد الصعيدي ومحمد مصطفى بدلًا من رشاد المتولي وسامح إبراهيم، ومرر كوبينا كرة عرضية أمام المرمى فشل أحمد الصعيدي في استغلالها.

في الدقيقة 61 مرر مصطفى سلطان كرة عرضية أرضية أمام المرمى سددها إسماعيل بامبا وتصدى لها حارس المقاصة ببراعة، وفي الدقيقة 64 أجرى طارق حجاج المدير الفني للمقاصة تغييرين بنزول يوسف عطاى وأدم وجيه بدلًا من كريم جمال "بيا" ومحمد كمال.

الصعيدي يسجل هدف الفوز

رغم المحاولات الهجومية لبتروجت لتسجيل هدف الفوز إلا أن اللعب انحصر وسط الملعب، وفي الدقيقة 74 مرر محمود شديد كرة عرضية سددها أحمد رضا برأسه بين يدى حارس المقاصة.

وفي الدقيقة 85 خرج محمد مصطفى مصابًا ولعب أحمد عبدالمنعم بدلًا منه، وفي الدقيقة 88 مرر حامد حمدان كرة عرضية أخطاها الحارس وسددها أحمد الصعيدي داخل المرمى مسجلًا هدف الفوز لبتروجت.

احتسب الحكم أحمد ناجي 6 دقائق وقتًا بدل ضائع لم تشهد جديدًا لتنتهي المباراة بفوز بتروجت 2-1.