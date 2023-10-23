دورى المحترفين.. بتروجت يسعى للعودة للانتصارات أمام المقاصة ودكرنس يواجه بترول أسيوط

تتواصل اليوم الإثنين، مواجهات الأسبوع الخامس لمسابقة دوري المحترفين حيث يلتقي بتروجت بقيادة السيد عيد مع مصر المقاصة بقيادة طارق حجاج بملعب بتروسبورت، ودكرنس بقيادة أيمن الجمل مع بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود بملعب حمدينو عبد الجليل بنادي دكرنس في الرابعة عصرا.

بتروجت يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات

في ملعب بتروسبورت يسعى بتروجت لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف فريق مصر المقاصة الذي لم يحقق أى فوز منذ بداية الدوري.

فريق بتروجت يحتل المركز الثالث برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية على أسوان بهدفين نظيفين وعلى القناة 2- 1 وعلى بترول أسيوط بهدف دون رد ثم الهزيمة أمام لافيينا 2-3 بعد أن كان الفريق متقدما بهدفين في الشوط الأول ويسعى بتروجت لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 12.

السيد عيد أكد للاعبيه أن الهزيمة أمام لافيينا كانت درسا قاسيا جاء في وقت مبكر حتى يحافظوا على الجدية والروح القتالية والتركيز طوال ال90 دقيقة والأهم أنها ستجعلهم يرفضون الاستهانة بفريق المقاصة.

في المقابل يتواجد مصر المقاصة في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين من تعادلين مع النصر للتعدين بهدف لكل منهما وبروكسي 3-3 وهزيمتين أمام وادي دجلة 1-2 والسكة الحديد بهدف دون رد ورغم صعوبة المهمة أمام بتروجت يسعى المقاصة لتحقيق نتيجة إيجابية.

يدير المباراة أحمد ناجي ويساعده وليد عبد اللطيف وأيمن دعبس ومعهم ومحمد أحمد الشناوي حكما رابعا.

دكرنس خسر مباراته الأخيرة أمام القناة

دكرنس في مهمة تصحيح الأوضاع

وفي ملعب حمدينو عبد الجليل يسعى فريق دكرنس لتصحيح أوضاعه عندما يستضيف بترول أسيوط.

فريق دكرنس يحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط من الفوز على أسوان بهدف دون رد والتعادل مع مكادي 2-2 والهزيمة أمام الاتصالات 1-3 وأمام القناة بهدفين نظيفين ويسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة السابعة.

على الجانب الأخر يحتل بترول أسيوط المركز السابع برصيد ست نقاط من الفوز على النصر للتعدين 3-1 وعلى النجوم بهدف دون رد والهزيمة أمام بتروجت وبروكسي بنتيجة واحدة صفر – 1.

يدير المباراة محمد علاء هاشم ويساعده سيد أبوخاطر وأحمد كمال ومعهم شريف حسن حكما رابعا.