خالد الجندى: الاستشهاد فى سبيل الله والوطن شرف عظيم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المركز العالمي للدراسات الإسلامية، إن العقيدة وظيفتها الإيمان بالغيب وليس الواقع والمرئي، فالجميع يرى نزول المطر ولكن المؤمن يعلم أن كل نقطة مياه تسقط من السماء على هيئة أمطار فهي مسيرة وفق إرادة إلهية.

الإيمان بالعقيدة



وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن ما يحدث في العالم من محن لا يعني ضعف الإيمان بالله، ويجب على الجميع أن يعلم أنه مع العسر يسر، وبداخل هذه المحن منح ربانية.

وأضاف في حديثه أن طبيعة الحياة أنه لا يوجد يسر مجاني، حيث الوصول للمنح الربانية يحتاج إلى مجاهدة العبد، معبرًا: "المؤمن القوي مع المحن والأزمات إيمانه بيزيد وتسليمه للأمور بيكون مرتفع، وهذا عكس المؤمن الضعيف".

إما النصر أو الشهادة

وتابع: "وعد الله للعباد إما النصر أو الشهادة، والمنتصر في الحياة هو الذي لاقى الله بقلب ثابت مليء بالإيمان والعقيدة، الله سبحانه وتعالى يزيد المؤمنين بالإيمان والتسليم وقت الأزمة والمحن".

واستطرد: "الجميع سيتذوق الموت، ولكن الاستشهاد يكون مذاقه مختلفًا، حيث إن الموت بالسيف كالموت بالغرق، لذا يجب على الجميع أن يعلم أنه تتعدد الأسباب ويبقى الموت واحدًا، ولكن الاستشهاد على العقيدة من أجل الدفاع عن الدين أو الوطن مكانة عظيمة يفوز بها من كُتب عليهم هذا الشرف الكبير".

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