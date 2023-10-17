الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: الرئيس السيسى دعا زعماء العالم لـ"قمة القاهرة للسلام" دعمًا للفلسطينيين

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم بدور عظيم لدعم حق الفلسطينيين.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي دعا زعماء العالم، لمؤتمر هو الأخطر في العصر الحالي، وهو مؤتمر قمة القاهرة للسلام، التي تنعقد السبت المقبل.

الرئيس السيسي يرفض تهجير أهل غزة إنقاذًا للقضية 

وأردف "الجندي" أنه لا يجب أن يزايد أحد عليك، فالتحركات المصرية لا مثيل لها ولا بديل، والرئيس السيسي أعلن عن رفضه لتهجير أهل غزة إلى سيناء إنقاذًا للقضية الفلسطينية.

وأوضح "الجندي" أن الموافقة على التهجير أو النزوج أو الإجلاء أو الإقصاء إلى أرض سيناء، تعني ضياع الأرض التي نحتفل بمرور 50 سنة على استردادها، وضاعت دماء الشهداء، لأنهم لن يسمحوا للفلسطينيين بالعودة.

وأردف: "هل الصهاينة عندهم كرم إنهم يسمحوا لشخص بترك بيته بالعودة مرة أخرى؟ دول يأكلوا مال النبي ويغمسوا بالصحابة، وهل جارك لما يشتكي إن ناس عايزة تستولى على شقته، تقترح عليه يترك شقته وتستضيفه في بيتك؟".

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