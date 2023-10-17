الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: الرئيس السيسى يستحق لقب المجاهد الأول

خالد الجندي
خالد الجندي

وصف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمجاهد الأول، داعيًا الله أن يعينه ويقدره على الأعباء التي يتحملها.

وقال “الجندي” خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الله يكون في عونه، لا أحد يتمنى يكون مكانه من فرط الأعمال عليه، محدش في الدنيا عنده أعباء ومشاكل بنفس هذا الحجم، ويتميز بالقدرة على الثبات الانفعالي، ربنا يثبته، كان الله في عونه".

خالد الجندى: نحمد الله على قيادة الرئيس السيسى الحكيمة فى تلك الظروف

وأردف: "الرئيس السيسي يحكم بلد متنامية سكانية بشكل مروع وسريع، وظروف اقتصادية شديدة الصعوبة، وأجواء ملتهبة في كل الحدود، على الجبهة الشرقية والغربية والجنوبية أجواء شديدة الخطورة، ونواجه مخاطر الطامعين والكائدين والصهاينة، الكل طمعان في أرض البلد ومقدراتها، بعد أن أفزعهم بداية الاستفاقة الاقتصادية،".

وأكد الجندي، أنه على أهل الإفتاء، الالتفاف حول القيادة في التزام وهدوء وعمل، مردفًا: "الرئيس السيسي استطاع أن يكتسب احترام العالم، نفتخر به وأنه رئيس البلد، ونحمد الله على قيادته الحكيمة فى تلك الظروف، بينما قادة دول أوصلوا دولهم للحضيض والنهاية، لا يطمع فيه طامع".

خالد الجندي السيسي الرئيس المجاهد الأول لعلهم يفقهون

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