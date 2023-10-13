الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: ما يحدث فى غزة اليوم هو جهاد حقيقى

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

شارك الشيخ خالد الجندي، اليوم الجمعة، في حملة "قطرة دماء تساوي حياة" للتبرع بالدم لصالح الشعب في فلسطين.

وقال الجندي خلال تصريحات لفضائية دي إم سي، اليوم الجمعة، إن اليوم هو يوم فارق في تاريخ الأمة، موضحًا أن ما يحدث في غزة اليوم هو جهاد حقيقي وكنا ننتظره منذ 50 عامًا، مضيفًا أنه يجب أن يعلم الجميع أن هذه الأمة لا تستسلم أبدًا، مؤكدًا تضامنه مع أشقائنا الفلسطينيين.

وأضاف: "أعتقد أن هؤلاء شباب صناع الحياة الذين يجوبون المحافظات من أجل جمع التبرعات والتبرع بالدماء لإخواننا في فلسطين، أعتقد أنه ليست هناك قضية تعيش أنبل من هذا وأعلى درجة من درجات العمل أن تجاهد في سبيل الله، وأنتم الآن تبذلون أغلى قضية وأنبل رسالة وهي جهادكم في سبيل".

وتابع: "اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وسأنقل لكم هذه الرسالة الطيبة المباركة التي تسألون عنها أمام الله، وتأكدوا أن كل قطرة دم تبذل من أجل نصرة قضيتنا ستشهد لكم مسكًا بين يد الله يوم القيامة، ونسأل الله أن يثبتكم وأن يجعل عملكم في ميزان حسناتكم وأن ينصر إخواننا في فلسطين".

وانطلقت اليوم، حملة مؤسسة "صناع الحياة" للتبرع بالدم لصالح أشقائنا الفلسطينيين، داخل المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، التابع لوزارة الصحة والسكان، وهي الحملة التي تشارك فيها أيضًا مؤسسة "أبوالعينين للأعمال الخيرية".

الجندي قطرة دماء تساوي حياة فلسطين خالد الجندي

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