الصحة الفلسطينية: الاحتلال نفذ 250 عملية استهداف لكوادرنا ومنشآتنا فى القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن حجم الخسائر البشرية والمادية وحجم الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن 42% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تم تدميرها، جراء القصف العنيف لقوات الاحتلال، جوا وبرا وبحرا، منذ بداية الحصار على قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الوحدات السكنية المدمرة بالكامل بلغت 26684 وحدة، و140500 تم تدميرها بشكل جزئي، و9 مستشفيات خرجت عن الخدمة بعد تدميرها، إلى جانب 178 مؤسسة تعليمية، منها 140 مدرسة حكومية و20 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال نفذ 250 اعتداء على الكوادر الصحية والمنشآت الصحية وسيارات الإسعاف، ارتقى خلالها 42 شهيدا من الكوادر الصحية، وجرح أكثر من 34، فيما تضررت 50 سيارة إسعاف، خرجت 23 منها عن الخدمة، وسجل 69 اعتداء على المنشآت الصحية أدت إلى توقف 7 منها، وهي: المستشفى الأهلي العربي المعمداني، ومستشفى بيت حانون، ومستشفى الدرة للأطفال، ومركز الإسعاف الأولي التابع لجمعية الهلال الأحمر، ومركز محمد لإعادة التأهيل، ومستشفى الكرامة، ومستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، فضلا عن تهديدات الإخلاء التي طالت 24 مستشفى تضم 2000 سرير.

الصحة الفلسطينية: النظام الصحى على حافة الهاوية

وشددت الصحة الفلسطينية على أن النظام الصحي على حافة الهاوية، بسبب نقص الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، ومصادر الطاقة، بينما تعمل المستشفيات بأكثر من 150% من طاقتها الاستيعابية، وتم بموجب ذلك إجراء عمليات جراحية من دون تخدير وعلى ضوء الهواتف، ومعالجة الجرحى في الممرات وعلى الأرضيات، وغيرها من الأماكن غير الملائمة.

ولفتت الصحة الفسطينية إلى أن 9000 مريض سرطان يعتمدون للبقاء على قيد الحياة على العلاج الكيماوي، ويقدمه المستشفى التركي الذي يعتمد على مولد كهربائي واحد فقط، فيما تم تقليص الفترة الزمنية لجلسات غسيل الكلى لأكثر من 1000 مريض من 4 ساعات إلى ساعتين ونصف الساعة.

كما تطرق بيان الصحة الفلسطينية إلى أن 130 على الأقل من الأطفال الخدج الذين يعتمدون على الحضانات يواجهون خطر الموت، بسبب شح الموارد وعدم توفر الكهرباء، كما تواجه حوالي 50000 امرأة حامل تحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية جراء الهجمات على المرافق الصحية والعاملين.

وأوضح أن نحو 166 ولادة غير آمنة يوميا ومن المتوقع أن تلد 5500 امرأة الشهر المقبل في القطاع.

وفي السياق ذاته، أشارت مستشفيات قطاع غزة إلى تلقيها 1450 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، منهم 800 طفل.