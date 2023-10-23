الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. المقاصة يتقدم على بتروجت بهدف ولافيينا يتعادل مع النجوم

بتروجت ومصرالمقاصة
بتروجت ومصرالمقاصة

انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجت ومصرالمقاصة المقامة بملعب بتروسبورت في الأسبوع الخامس لمسابقة دوري المحترفين بتقدم مصر المقاصة بهدف سجله عبد الرحمن زين من ركلة جزاء في الدقيقة 29. 

هاجم بتروجت منذ بداية الشوط الأول بحثا عن هدف مبكر لكن دفاع المقاصة نجح في إفساد كل الهجمات وبعد مرو ربع ساعة الأولى اكتسب لاعبو المقاصة الثقة وتناقلوا الكرة في وسط االملعب وحاولوا الوصول لمرمى محمد أبوالنجا حارس بتروجت.

أول فرصة حقيقية لبتروجت كانت في الدقيقة 23 عندما مرر خالد أبوزيادة كرة عرضية سددها إسماعيل بامبا بر أسه فوق العارضة ..وفي الدقيقة 26 أخطأ هادي رياض مدافع بتروجت داخل منطقة جزاء فريقه ووصلت الكرة إلى زياد أشرف الذي سددها بين يدى محمد أبو النجا .

في الدقيقة 28 قام أحمد رضا بعرقلة زياد فرج داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم أحمد ناجي تصدى لها عبد الرحمن الزين وسدد الكرة على يمين محمد أبوالنجا الذي اتجه يسارا مسجلا هدف التقدم للمقاصة .

في الدقيقة 31 أنقذ محمد أبوالنجا مرماه من هدف مؤكد عندما أبعد الكرة التي سددها زياد فرج إلى ركنية..وفي الدقيقة 42 انطلق محمود شديد في الجانب الأيمن ومرر كر ة عرضية أرضية أخطأها إسماعيل بامبا ووصلت إلى محمود فبليكس الذي سددها قوية وأبعدها الدفاع .

احتسب الحكم أحمد ناجي ثلاث دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر المقاصة بهدف دون رد .

النجوم يتعادل مع لافيينا 

وفي ملعب السليمانية انتهى الشوط الأول من مباراة النجوم ولافيينا بالتعادل بدون أهداف .

وفي أسوان انتهى الشوط الأول من مباراة النصر للتعدين وطنطا بتقدم فريق طنطا بهدف سجله محمد حسام الشرخة في الدقيقة 11.

وفي ملعب حمدينو عبد الجليل انتهى الشوط الأول من مباراة دكرنس وبترول أسيوط بالتعادل بدون أهداف .

 

دوري المحترفين بتروجت مصرالمقاصة فريق لافيينا النجوم

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