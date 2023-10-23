الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من لجنة قطاع الدراسات التربوية بـ"الأعلى للجامعات"

اجتماع رئيس جامعة
اجتماع رئيس جامعة أسيوط

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بمكتبه، وفدًا ممثلًا عن لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتورة أمل سويدان رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وذلك في إطار زيارتهم للجامعة؛ للمشاركة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن، بعنوان "تطوير التعليم: اتجاهات معاصرة، ورؤى مستقبلية"، إلي جانب عقد الاجتماع الدوري الشهري للجنة بمقر كلية التربية، وذلك بحضور الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية.

المنشاوي: أهمية الدور الفعال للقطاع التربوي في الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي

وخلال اللقاء، رحب الدكتور المنشاوي بوفد اللجنة في مستهل زيارتهم للجامعة، مؤكدًا علي ريادة الجامعة وتميزها في مختلف المجالات العلمية، والبحثية في صعيد مصر، فضلًا عن انفتاحها علي كافة المستجدات العالمية، لخلق مناخ جامعي داعم للإبداع والابتكار، وتطوير ما تقدمه من برامج تعليمية، وأنشطة بحثية بمختلف الكليات؛ بما يواكب التطورات المعاصرة.

وأكد الدكتور المنشاوي، على أهمية الدور الفعال للقطاع التربوي في الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وهو ما يسهم بدوره؛ في إمداد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع معطيات العصر، بمنظور متطور، وأساليب وتقنيات مناسبة وحديثة.

كما أشار رئيس الجامعة، إلي ما تتمتع به جامعة أسيوط من إمكانيات علمية وبشرية متميزة، جعلها تحتل مكانة متقدمة في أكبر التصنيفات الدولية، فضلًا عن امتلاكها لمنظومة متكاملة من المدن الجامعية، والطلاب الوافدين من مختلف البلدان العربية، إلي جانب المستشفيات الطبية الرائدة في مجالاتها المختلفة، فضلا عن تكاملها مع الجامعات الأهلية، وخلق قنوات من التواصل الفعال بين الطلاب، والعمل على ربط مكتسبات التعلم والبحث العلمي، باحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن حويل، أن الزيارة تستهدف مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة  بالقطاع التربوي، كما يشارك الوفد في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن، بعنوان "تطوير التعليم: اتجاهات معاصرة، ورؤي مستقبلية"، والمنعقدة فعالياته يومي ٢٣و ٢٤ من أكتوبر الجاري، إلي جانب عقد الاجتماع الدوري الشهري للجنة بمقر كلية التربية، والذي يستهدف تطوير لوائح المرحلة الجامعية الأولي، وتطوير لوائح الدراسات العليا.

اجتماع رئيس جامعة أسيوط

اجتماع رئيس جامعة أسيوط
اجتماع رئيس جامعة أسيوط
اجتماع رئيس جامعة أسيوط
اجتماع رئيس جامعة أسيوط
اجتماع رئيس جامعة أسيوط
اجتماع رئيس جامعة أسيوط
اجتماع رئيس جامعة أسيوط
اجتماع رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الدراسات التربوية بالمجلس الأعلي للجامعات الدكتورة أمل سويدان رئيس اللجنة أعضاء اللجنة تطوير التعليم عميد كلية التربية

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