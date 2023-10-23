حركة محليات محدودة داخل بعض الوحدات المحلية بأسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حركة محليات محدودة داخل بعض الوحدات المحلية للمراكز والقرى شملت تعيين 3 رؤساء قرى ونائب رئيس مركز وذلك لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وإتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولي المناصب التنفيذية بالمحافظة.

أصدر محافظ أسيوط القرار رقم (2210) لسنة 2023 يتضمن ندب محمود يس حسن أحمد أخصائي رعاية عاملين بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط لمدة عام لحين شغلها قانونًا.

يأتي هذا فضلا عن ندب أحمد فتحي عبدالحميد سيد محاسب بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط من العمل رئيس الوحدة المحلية لقرية نزة قرار للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بني عدي بمنفلوط لمدة عام لحين شغلها قانونًا وندب عيد عبدالرحيم السيد عبدالرحيم أخصائي علاقات عامة بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط من العمل سكرتير الوحدة المحلية لقرية بني عدي بمنفلوط للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية نزة قرار بمنفلوط لحين شغلها قانونًا.

بالإضافة إلى إنهاء ندب يسري محمد عبدالله قاسم باحث خدمة مواطنين بالمستوى الثالث بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط من العمل رئيس الوحدة المحلية لقرية بني عدي وعودته إلى مقر عمله الأصلى.

كما أصدر المحافظ قرارًا رقم (2209) لسنة 2023 بندب حسين محمد حسين أخصائي خدمات عاملين ثاني سكرتير الوحدة المحلية لقرية نجوع المعادي للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية النواميس لحين شغلها قانونًا وإنهاء ندب سامي جابر عبدالجليل باحث شئون عاملين أول من العمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية النواميس وعودته إلى مقر عمله الأصلي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم.

عصام سعد يجرى الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات

وأوضح اللواء عصام سعد إنه يجرى الفترة الحالية الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات واكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذى وتطوير العمل الإداري بالوحدات المحلية لتحقيق سياسة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن استكمال خطة المحافظة لتطوير إدارات خدمة المواطنين والخدمات الجماهيرية بجميع الوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة.