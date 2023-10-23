أبرزها الأهلي و سيمبا.. تعرف على مواعيد مباريات إياب ربع نهائي السوبر ليج

تنطلق غدًا الثلاثاء، منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي في نسخته الأولى، حيث تقام على مدار يومين متتاليين.

“الدستور” يرصد في السطور التالية مواعيد إياب ربع نهائي السوبر ليج الإفريقي

الثلاثاء 24 أكتوبر 2023

الأهلي & سيمبا التنزاني .. الخامسة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

وأقيمت مباراة الذهاب والتي أقيمت بين الفريقين، مساء الجمعة 20 أكتوبر، بالعاصمة دار السلام على ملعب مكايا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

افتتح التسجيل للأهلي المغربي رضا سليم في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، أدرك دينيس كيبو التعادل لسيمبا، وذلك في الدقيقة الـ53، ثم أضاف زميله ساديو كانوت، ثاني أهداف بطل تنزانيا، في الدقيقة الـ60.

وفي الدقيقة الـ63، يدرك محمود عبدالمنعم كهربا، التعادل للأهلي والهدف الثاني للمارد الأحمر.

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي & بيترو أتلتيكو الأنجولي .. الثامنة مساء (ستاد لوكاس ماستربيسز موريبي).

وكانت مباراة الذهاب، والتي أقيمت أول أمس السبت، قد انتهت لصالح بطل جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني، الفائز من مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي، في الدور نصف النهائي من المسابقة الأحدث قاريا.

الأربعاء 25 أكتوبر 2023

الترجي التونسي & مازيمبي الكونغولي .. السادسة مساء (الملعب الاولمبي حمادي العقربي).

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت أمس الأحد، قد انتهت لصالح مازيمبي بهدف نظيف.

الوداد المغربي إنييمبا النيجيري .. التاسعة مساء (ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء).

ويذكر أن مباراة الذهاب، قد انتهت لصالح بطل المغرب بهدف نظيف.

ويلتقي الفائز من مباراة الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي مع الفائز من الطرف الأخرى، والتي تجمع بين الوداد المغربي وإنييمبا النيجيري، في الدور نصف النهائي من السوبر ليج الإفريقي في نسخته الأولى.