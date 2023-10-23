مدرب سيمبا عن مواجهة الأهلى: تعلمنا من أخطاء مباراة الذهاب.. ولن تتكرر مجددًا

تحدث روبيرتو أوليفيرا، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، في بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي.

موعد مباراة سيمبا التنزاني والأهلي بدوري السوبر ليج الإفريقي

ويحل سيمبا التنزاني ضيفا ثقيلا على نظيره الأهلي، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، 24 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي.

وقال أوليفيرا في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "الجميع جاهز وعلى أتم الاستعداد للمباراة، تعلمنا من أخطاء مواجهة الذهاب التي أقيمت على ملعبنا".

وأضاف: "سيكون من السذاجة تكرار هذه الأخطاء مجددا، اللاعبون يعلمون ذلك جيدا، إذ لا يوجد وقت للبكاء على اللبن المسكوب".

وأكمل مدرب سيمبا التنزاني: "مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، إنها فرصة لكي نُظهر قدراتنا وأن نمنح فرصة المشاركة لبعض الشباب".

وشدد: "نكن كل الاحترام والتقدير للأهلي، فهو زعيم الكرة الإفريقية والمرشح الأول للصعود إلى الدور التالي، أعتقد أنهم يبادلونا نفس الاحترام".

وأتم تصريحاته قائلا: "مشاركة الأهلي في دوري السوبر الإفريقي، أكبر دليل على أنه واحد من أفضل 7 أندية في القارة السمراء".

القنوات الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني والأهلي بدوري السوبر ليج الإفريقي

تنقل مباراة سيمبا التنزاني والأهلي، في إياب ربع نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي، في تمام الخامسة مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، بعدما نجحت إدارة القناة في الحصول على حقوق بث مباريات البطولة بالكامل، عبر إحدى قناتيها، حيث يسبق أي مباراة تقديم استديو تحليلي، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

كما تنقل مباراة سيمبا التنزاني والأهلي، عبر شبكة قنوات أبوظبى الرياضية وبى إن سبورت القطرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

ويتأهل الفائز من مباراة سيمبا التنزاني والأهلي، لمواجهة الفائز من مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب الإفريقي، في دور نصف النهائي من دوري السوبر ليج الإفريقي في نسخته الأولى تاريخيا.