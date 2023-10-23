في إحدى جلساتنا التي نجلس فيها مع بعض الأصدقاء من مختلف الوظائف والفئات الاجتماعية، قال صديقي الخبيث وهو يعلم مدي حبي لمصر:

- لقد ضاعت هيبة مصر بين الدول.

كنت اعرف أن هذا ليس من خيال صديقي، ولكنه سمعه من المواقع الإليكترونية والمحطات التليفزيونية، التي يحب أن يستمع إليها، والتي دائما ما تقلل من الدور المصري. بمذيعيها التافهين، الهاربين من مصر، الذين الحقوا كل نقيصة ببلادهم، ولا يتوانوا عن إلحاق أي صفة تقلل من شأنها.

اخبرت صديقي الخبيث، أن مصر بشخصيتها وأرادتها موجودة منذ القدم، ويشهد التاريخ القريب لمصر، أنها رفضت الدخول في حزب مع بريطانيا وامريكا والعراق عام 1946 ورفض وزير خارجيتها عبد الوهاب عزام آنذاك، الانضمام الى هذا الحلف، رغم الحاح بريطانيا والتي كان لها توجدها العسكري في مصر.

وبعد ثورة يوليو 1952 رفضت مصر أن تقترب من أمريكا وبريطانيا، وفضلت اللجوء للمعسكر الشرقي، وظلت مصر مع المعسكر الشرقي حتى بعد عدوان 1967، وفشل السياسة السوفيتية في زحزحة الإسرائيليين عن موقفهم، والجلاء عن شبر واحد من الأراضي المصرية، وقتها كان قرار عبد الناصر والسادات من بعده بالحرب.

وعندما حاول السوفييت التكفير عن أخطائهم بإرسال جنود لمعاونة المصريين على الصمود وإزالة آثار العدوان، قام السادات بأخطر قرار في تاريخ العلاقات السوفيتية، وهو طرد الخبراء السوفييت يوم 8 يوليو 1972. وكان هذا في أوج تألق العلاقات السوفيتية المصرية. مع حرص السادات على إظهار متانة علاقته مع السوفييت، حين أعلن قراره الشهير بطرد الخبراء السوفييت من مصر.

ولا شك أن قرار الحرب في عام 1973، كان نابعا من الإرادة المصرية ورغبتها في تحرير ترابها الوطني من تدنيس العدو الصهيوني له. وكان ان فرضت الإرادة المصرية نفسها وانتصرت في الحرب.

اما قرار والسلام فقد املته الإرادة المصرية وحدها، متمثلة في رئيسها صانع الحرب والسلام أنور السادات، رغم ما جلبه قرار السلام على مصر من مقاطعات شملت كل المنظمات العربية، والأخطر انهم اتخذوا قرارا بنقل الجامعة العربية من مصر الى تونس. في مؤتمرهم الاستثنائي الذي عقدوه في العاصمة بغداد في مارس 1979، مدعيين مخالفة مصر احكام ميثاق الجامعة العربية، وقرارات الرؤساء العرب بعدم الصلح مع العدو الإسرائيلي. وقيامهم بوصف الرئيس المصري واتهامه بأبشع الوصاف والتهم. ومع ذلك فقد خالفوا هم ميثاق الجامعة العربية الذي ينص على أن القاهرة هي مقر جامعة الدول العربية.

وكان من نتيجة السعي الى السلام، أن عادت سيناء الى حضن وطنها مصرية كاملة غير منقوصة، بينما بقي الجولان السوري والأراضي الأردنية المحتلة بعد عام 1967 محتلة حتى الآن رغم مضي أكثر من 50 عاما على احتلالها.

الآن مصر استردت سيناء وقناة السويس، وأصبحت قناة السويس الشريان الحيوي الذي يصب في الدخل الوطني المصري ملايين الدولارات.

وفي عهد الرئيس مبارك كانت الإرادة المصرية وراء عودة الجامعة العربية لبيتها وحضنها في القاهرة، وفي 2 يونيو 1989، تم رفع علم مصر على مقر الجامعة العربية في تونس، وفي مارس عام 1990، عاد المقر إلى القاهرة بعقد مؤتمر الدار البيضاء الطارئ، وأصبح عصمت عبد المجيد أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وسط تطورات إقليمية وعربية ودولية بارزة.

وعندما تلكأت إسرائيل في الانسحاب من طابا، بعد عودة سيناء، كانت الإرادة المصرية وراء ذهاب مصر بالقضية الى المحكمة الدولية بهيئة التحكيم، التي انعقدت في جنيف، وأصدرت حكمها يوم 29 سبتمبر 1988 لصالح الموقع المصري لتعيين موقع علامة الحدود، وفى 15 مارس 1989 تسلمت مصر منطقة طابا وعادت إلى السيادة والإرادة المصرية.

وفي يونيو 2013، كانت الإرادة المصرية وراء خلع تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي من مصر.

ولن نتحدث عن الخطوط الحمر التى فرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام دولة تركيا، التي لم تكتفي بما فعلته في سوريا، بل أقدمت على تخريب ليبيا وتقسيمها أيضا، وتعاونت تركيا مع بعض المنظمات الإرهابية ومن بينها داعش وقوات فاجنر الإرهابية المكونة من مرتزقة من كل ارهابي العالم، بدأت تلك القوات تزحف من غرب ليبا الى حدودنا الغربية، وعندها اعلن الرئيس السيسي، أن عبور تلك القوات مدينة مصراته بمثابة خطر احمر يهدد السيادة المصرية، وبالفعل قام بحشد القوات المصرية ،على الجبهة الغربية، فكان أن توقفت المنظمات الإرهابية عن التحرك في ليبيا، الأخطر ان العلاقات المصرية التركية بدأت في التحسن بعد تلك المرحلة.

وعندما تأزمت الأوضاع في السودان، واقتتل فرقاء السلاح، وتم احتجاز بعض الجنود المصريين الذين كانوا في مهمة مساعدة جيش السودان، وكان ان تحركت الإرادة المصرية واجتمع الرئيس السيسي بالمجلس العسكري المصري، الذ قرر بأن سلامة جنودنا وقواتنا هناك خط احمر، فهادت قواتنا من السودان سليمة.

ولا تزال الإرادة المصرية، تفرض قانونها وشروطها، فعندما هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وقامت إسرائيل بقصف قطاع غزة قصفا عشوائيا، وأغلقت معبر رفح من جانبها، كانت الإرادة المصرية في التصميم على عدم خروج أي رهائن أجانب الا بعد السماح بإدخال المساعدات الى الفلسطينيين في غزة، وتدفقت آلاف الطنان من المساعدات عبر الممر المصري الى اهالينا غزة، وبقيت الإرادة المصرية عالية مرهوبة الجانب من جانب الأعداء والأصدقاء.